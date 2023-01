Altglas entsorgen am Sonntag: Wer erwischt wird, riskiert eine saftige Strafe

Wegen Lärmbelästigung

Altglas darf nur zu bestimmten Zeiten entsorgt werden. An Sonntagen allerdings gar nicht. Was passiert, wenn man es dennoch einfach macht?

Ob alte, pfandfreie Flaschen oder leere Konservengläser: Altglas kann wunderbar recycelt werden und sollte keinesfalls im Hausmüll landen. Die Entsorgung erfolgt über Altglascontainer, die an speziellen Sammelstellen im Ort oder auf dem Wertstoffhof aufgestellt werden. Beim Einwerfen der Flaschen und Gläser entsteht jedoch naturgemäß eine Menge Lärm.

+ Altglas darf nur zu bestimmten Zeiten entsorgt werden – an Sonntagen allerdings nicht. © Westend61/Imago

Altglas am Sonntag entsorgen ist nicht erlaubt

Um die Anwohner vor Lärmbelästigung zu schützen, darf Altglas nur an Werktagen und nur zu bestimmten Zeiten entsorgt werden. Die genauen Uhrzeiten sind in der Regel auf großen Hinweisschildern an den Containern vermerkt. Sonntage und Feiertage zählen jedoch nicht dazu – an diesen Tagen darf ganztags kein Altglas eingeworfen werden.

Welche Strafe droht, wenn ich sonntags erwischt werde?

Wer am Sonntag, Feiertag oder auch nachts Altglas entsorgt, verstößt gegen die geltenden Ruhezeiten und begeht möglicherweise eine Ordnungswidrigkeit. Die Strafen können je nach Gemeinde unterschiedlich ausfallen. Laut einem Bericht von ga.de drohen etwa in Bornheim (Nordrhein-Westfalen) bis zu 500 Euro Bußgeld, wenn Altglas am Sonntag oder zu anderen Ruhezeiten entsorgt wird.

Altglas mit oder ohne Deckel entsorgen?

Damit Altglas wieder vollständig wiederverwertet werden kann, ist es wichtig, das Glas getrennt nach Farben einzuwerfen: weiß, braun oder grün. Alle anderen Farben, wie etwa blaues oder buntes Glas, gehört zum Grünglas. Die Gläser und Flaschen müssen dafür nicht extra gespült werden, genau wie gebrauchte Verpackungen für den Gelben Sack. Laut dem Fachverband Glasrecycling (bvse) sollte Altglas allerdings ohne Deckel entsorgt werden, auch wenn Fremdgegenstände prinzipiell herausgefiltert werden können.

