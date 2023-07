Im Zoo Schönbrunn bekommen Tiere nun doch wieder Namen – doch was ist eigentlich ihr Zweck?

Von: Sophie Kluß

Teilen

Erst kürzlich hatte der Tiergarten Schönbrunn angekündigt, den Tieren keine Namen mehr zu geben – und nun einen Rückzieher gemacht. Wie andere Tierparks das handhaben? Wir haben nachgefragt.

„Sieh mal, da hinten steht Gisela, das Nilpferd!“ Das oder Ähnliches hört man oft, wenn man an einem sonnigen Tag durch den Zoo schlendert. Durch ihre individuellen Tiernamen gelingt es beispielsweise Eltern, ihren Kindern die verschiedenen exotischen Tierarten im Zoo näherzubringen. In Wien sollte das bald der Vergangenheit angehören, wie die BILD berichtet hatte. Denn im berühmten Tiergarten Schönbrunn in Wien wollte man Tiernamen bis vor Kurzem noch abschaffen. Jetzt hat der Zoodirektor in einem Statement für Klarheit gesorgt. Wie beispielsweise der Münchner Zoo die Namensgebung seiner Tiere handhabt – das und mehr hat Landtiere.de vom Tierpark Hellabrunn erfahren.

„Vorreiterrolle“: Modernisierungsmaßnahmen in Schönbrunn

Im Tiergarten Schönbrunn in Wien können Eltern ihren Sprösslingen die exotischen Tierarten auch künftig mithilfe individueller Namen näherbringen. Die Ankündigung, dass es keine Namen mehr geben soll, wurde zurückgezogen. © photonews.at/Imago

Von nun an werden die tierischen Bewohner des Tiergartens Schönbrunn nicht mehr auf einen eigenen Namen getauft. Das zumindest hieß es bis vor Kurzem aus dem Wiener Tierpark. Zebras wären einfach Zebras geblieben, Giraffen hätten sich mit dem Namen Giraffe abfinden müssen. Gegenüber der Tiroler Tageszeitung äußerte sich der Direktor des Schönbrunner Tierparks, Stephan Hering-Hagenbeck, mit einer Begründung: Statt Individuen in den Mittelpunkt zu stellen, wollen man in der Zukunft auf den Schutz der ganzen Population aufmerksam machen.

Kurz vor namenlos – doch wieder individuelle Namen für die Tiere

Nach großer Aufregung und zahlreichen Protesten folgte jetzt die Entwarnung: „Viele Tiere im Tiergarten Schönbrunn tragen Namen und auch künftig werden weiterhin Namen an unsere Jungtiere vergeben, da wir die Tiere individuell pflegen und wertschätzen. Auch der Öffentlichkeit werden die Namen unserer Tiere kommuniziert“, berichtigte der Zoo-Direktor Stephan Hering-Hagenbeck jetzt, wie das österreichische Nachrichtenportal OE24 berichtet. „Unsere Schützlinge sind für uns das Um und Auf und natürlich hat jedes Tier seinen individuellen Namen. Wir möchten zukünftig die Namensgebung des Tieres lediglich nicht mehr als Marketinginstrument in den Vordergrund stellen“, so der Direktor.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Für die Namensgebung seien die Tierpflegerinnen und Tierpflegern zuständig, die täglich für das Wohlergehen der Zoo-Bewohner sorgen. Die hitzige Diskussion über die Namen möchte der Tiergarten Schönbrunn als Anlass nehmen, um auf das voranschreitende Artensterben sowie auf den Verlust natürlicher Lebensräume aufmerksam zu machen. Im gleichen Zug könne man den Fokus auf die essenzielle Aufgabe von Tiergärten im Hinblick auf Artenschutz und den Aufbau von Reservepopulationen lenken.

Mittel zum Zweck: Auch Tierpark Hellabrunn setzt weiter auf Namen

Wir möchten die Zoo-Besucher auch zum Umdenken bewegen, damit sie aktiv zum Tier-, Arten- und Umweltschutzschutz beitragen können. Um alle anderen kleinen „Ottos“ oder „Saskias“ zu schützen und weiterhin schützen zu können.

Doch wie sieht die Thematik rund um die Namensgebung der Tiere in anderen Tierparks aus? Landtiere.de hat im Tierpark Hellabrunn nachgefragt und eine aufschlussreiche Antwort erhalten: „Im Tierpark Hellabrunn bekommen alle neuen oder neugeborenen Tiere Namen, traditionsgemäß jedes Jahr mit einem anderen Anfangsbuchstaben der alphabetischen Reihenfolge gemäß. Diese dienen zunächst dem Tiermanagement und zur schnelleren Bestimmung des Alters. In der Außenkommunikation verwenden wir die Namen allerdings nur selten, da auch wir den Fokus unserer Besucher*innen nicht auf das Individuum, sondern auf die ganze Tierpopulation legen wollen“, hieß es auf Anfrage.

Man konzentriere sich daher beispielsweise auf Fakten, die nicht das einzelne Tier im Tierpark, sondern die gesamte Population betreffen. „Vor allem wissenschaftlich geführte Zoos legen ihren Schwerpunkt in ihrem Engagement bei der Wissensvermittlung und bei allen edukativen Umsetzungen auf die Tierart, seltener auf ein einzelnes Individuum.“ Trotzdem sei es das Mittel der Wahl, den Menschen diese Tierarten mittels eines „Stellvertreters“ näherzubringen.

Namen würden schließlich Emotionen und Nähe schaffen: „‚Polarfuchs Saskia‘ ist in unserem Tierpark zwar keiner direkten Bedrohung ausgesetzt, aber mit ihrer Hilfe können wir beispielsweise auf die bedrohte Population der Polarfüchse aufmerksam machen und damit das Verständnis auf den notwendigen Arten- und vor allem den Naturschutz dieses Ökosystems lenken.“

Individuelle Namen schaffen emotionale Nähe und Verbindung zum Tier

Dass die Tiergärten ihren Tieren oftmals Namen geben, diene der emotionalen Nähe zwischen Mensch und Wildtier. „Wilde Tiere tragen, wie wir alle wissen, keine Namen, und doch kann ein Name zoologische Einrichtungen dabei unterstützen, sein Engagement und die dazugehörigen Botschaften nach außen zu vermitteln.“ Viele Menschen seien die Namensgebung in den Zoos schlichtweg seit vielen Jahrzehnten gewohnt. „Sie sagen ‚Wir gehen heute Otto besuchen‘ und das ist schön. Trotzdem wollen wir erreichen, dass sich die Menschen darüber bewusst werden, dass immer mehr Tierarten in ihren natürlichen Habitaten mit menschengemachten Problemen zu kämpfen haben und nicht das gleiche Glück haben wie der süße Otto, den sie bei uns vor sich sehen.“

Auch im Tierpark Hellabrunn wolle man erreichen, dass die Besucher an erster Stelle einen schönen Tag verleben und mit allen Sinnen die Vielfalt des Lebens erfahren können. „Aber wir möchten sie auch zum Umdenken bewegen, damit sie aktiv zum Tier-, Arten- und Umweltschutzschutz beitragen können. Um alle anderen kleinen „Ottos“ oder „Saskias“ zu schützen und weiterhin schützen zu können“, so die Pressesprecherin.

Die 17 weltweit größten Hunderassen Fotostrecke ansehen

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn ist vor allem aufgrund seiner langen Tradition weltweit berühmt. Mit seiner Eröffnung im Jahr 1752 gilt er als ältester, noch bestehender Zoo der Welt. Er erhält zudem in regelmäßigen Abständen die Auszeichnung als bester Zoo Europas. Ganze 7800 Tiere aus 700 verschiedenen Arten erwarten die mehr als zwei Millionen jährlichen Besucher.