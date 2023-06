„Tritt deshalb meine Katze mitten in der Nacht auf mich?“ –Wecken Katzen uns wirklich aus Hunger?

Ist das wirklich so?

Von Sophie Kluß schließen

Viele Katzenbesitzer glauben, dass ihre Katze sie morgens weckt, weil sie Hunger hat. So ganz stimmt das jedoch nicht – sagt zumindest eine Katzenbesitzern in einem viralen Instagram-Video. Was ist dran?

Eine Instagrammerin aus Kanada (@bbymisogrey) behauptet etwas über Katzen, das vielen Katzenbesitzern über ihre Lieblinge neu ist: „Wenn Sie glauben, dass Ihre Katze morgens besonders anhänglich ist, weil sie hungrig ist, liegen Sie falsch.“ Diese Aussage macht die Besitzerin von „miso the bsh kitten“ auf Instagram.

„miso the bsh kitten“ ist ein ziemlich niedlicher, neun Monate alter grauer Britisch-Kurzhaar-Kater aus Kanada. Auf ihrem Account hält die Besitzerin ihre Follower täglich über die Abenteuer der lilac-farbenen Katze auf dem Laufenden.

Zuletzt überraschte die Digital Creatorin mit Neuigkeiten hinsichtlich des Verhaltens von Katzen: Die Samtpfoten wecken uns aus den verschiedensten Gründen – und das meist nicht, weil sie Hunger haben, sagt zumindest das Frauchen von „miso the bsh kitten“. Doch woran liegt es dann, dass Katzen ihre Besitzer häufig morgens recht ungeduldig aufwecken und scheinbar nach Futter verlangen?

Katzen wecken uns, weil sie sich Sorgen um uns machen – stimmt das?

+ Weshalb wecken Katzen uns mitten in der Nacht oder morgens wirklich auf? Landtiere.de hat nachgefragt. (Symbolbild) © Cavan Images/Imago

„Katzen sind von Natur aus Leichtschläfer, weil sie nach Beute und Raubtieren Ausschau halten müssen“, sagt @bbymisogrey. „Da deine Katze denkt, dass du auch eine Katze bist und mietfrei in ihrer Kolonie lebst, macht sie sich Sorgen um dich, wenn du in der Nacht völlig k.o. bist, sodass sie nach dir sieht, um sich zu vergewissern, dass du noch am Leben bist, und sie freut sich sehr, dass du morgens wieder aufwachst.“ Doch was ist an dieser Behauptung dran? Landtiere.de hat bei der international renommierten Katzenexpertin Birga Dexel nachgefragt und eine eindeutige Antwort erhalten:

Katzen wissen sehr genau, dass wir Menschen keine anderen Katzen sind. Wir stellen keine Konkurrenz wie Artgenossen in Bezug auf ihre wichtigen Ressourcen dar; ganz im Gegenteil, wir stellen ihnen diese zur Verfügung wie z. B. Fressen, Interaktion, Kuschelorte zum Dösen und Schlafen, liebevolle Hände zum Streicheln. Katzen sind Gewohnheitstiere mit genauem Zeitgefühl. Sie wecken uns morgens auf, wenn sie beispielsweise spielen, raus in den Garten oder auch ihr Fressen wollen.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Kommentare auf Instagram: User äußern ihre Meinung

Die User erzählen in den Kommentaren ihre ganz eigenen Geschichten, die sie mit ihren Samtpfoten erleben und zeigen sich erstaunt über die Herleitung der Instagram-Userin:

„Ist das der Grund, warum ich aufwache und er mich buchstäblich anstarrt?“

„Es ist wie ein Uhrwerk, jede Nacht wache ich zur gleichen Zeit auf und die Augen starren mich an. 🤣“

„Das klingt verdächtig nach dem, was eine hungrige Katze sagen würde.“

„Meine Katze nimmt einfach an, dass ich tot bin und schaut dann nicht nach mir.“

„Meine Katze schläft tief und fest und normalerweise wecke ich sie auf.“

„Ich hebe meinen Kater hoch und bewege ihn, wenn er schläft und er wacht nicht auf. 😂 So oft bin ich erschrocken, dass er tot ist. Bedeutet das, dass er das Alphatier ist und ich nachts nach ihm sehen soll? 😮“

Innerhalb von zwei Wochen erreichte das niedliche Video zwar 5,5 Millionen Klicks und fast 550.000 Likes – dennoch sollten die User nicht alles einfach übernehmen, was ihnen in den sozialen Medien glaubhaft gemacht wird.

Ganz egal, aus welchem Grund Katzen ihre Besitzer zu nächtlicher Stunde oder am Morgen wecken – meist wollen sie wahrscheinlich einfach mitteilen, dass sie ihre Lieblingsmenschen liebhaben.

Rubriklistenbild: © Cavan Images/Imago