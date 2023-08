Was möchte er denn? Esel kommt morgens an das Fenster einer Familie

Von: Sophie Kluß

Teilen

Er heißt Tiaguinho und kennt seine Besitzer genau. Denn nach dem Abendessen heben sie ihm meistens eine kleine Leckerei auf … und er ist nicht das einzige Tier am Fenster.

Diese vierköpfige Familie, die den beliebten Instagram-Account @our.farm.and.us betreibt, hat sich auf der traumhaften Inselgruppe der Azoren in Portugal niedergelassen und lebt dort ein Leben, von dem viele nur träumen können. Gemeinsam mit ihren Bauernhoftieren, darunter Schweine, Hunde, Schafe, aber auch Hasen, Hühner, Enten und eine Katze, genießt die junge Familie ihr bilderbuchreifes Farm-Leben.

Auch ein Esel gehört zur Familie

Laut der Verhaltensforscherin Carola Otterstedt sind Esel „sehr, sehr nett und klug“, wie RND schreibt. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Doch der eigentliche Star der Familie ist ein Esel namens Tiaguinho. Ein Kurzclip, das ihn bei seinem niedlichen Ritual zeigt, hat seit Juni 3,4 Millionen Klicks erzielt und für rege Anteilnahme in den Kommentaren gesorgt. Über einen Esel mit einem kuriosen Talent lesen Sie hier.

Dort ist zu sehen, wie Tiaguinho neugierig seine Nase zum Küchenfenster hereinstreckt. Frech, aber gekonnt schiebt er das Fliegengitter beiseite – ein Hinweis darauf, dass Tiaguinho der Küche seiner Besitzer nicht zum ersten Mal einen Besuch abstattet. Anschließend blickt der Esel erwartungsvoll über das Spülbecken hinweg die Mutter der Familie an, die diese lustige Begegnung mit der Kamera festhält. Weshalb ein Mini-Esel die Herzen der Instagram-User zum Schmelzen bringt, erfahren Sie hier.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Esel Tiaguinho weiß, was er möchte

Und mit einer liebevollen Streicheleinheit ist es nicht getan, denn das Tier hat offensichtlich ein Ziel vor Augen. Erst nach einigem Betteln mit großen Augen und einem angedeuteten Iiii-Aaaah bekommt Tiaguinho, was er sich wohl durch sein Aufwarten vor dem Küchenfenster erhofft hat: ein großes Stück Baguette. Welche Freude ein anderer Esel erlebt, können Sie hier nachlesen.

Zufrieden nimmt er das Brot in sein Maul und bedankt sich höflich. Allerdings nicht, ohne seiner miauenden Mitbewohnerin, einer getigerten Katze, seine Errungenschaft unter die Nase zu reiben. Fast als würde Tiaguinho zu der Samtpfote sagen wollen, „Schau was ich bekommen habe im Gegensatz zu dir“, schmatzt er ihr mit seinem Weißbrot mitten ins Gesicht. Zum Trost für die brave Mieze gibt es eine zärtliche Streicheleinheit von ihrer Menschenmama. Immerhin darf sie auf der Spültheke sitzen, während sich Esel Tiaguinho mit seinem Platz vor dem Fenster begnügen muss. Doch sehen Sie selbst:

Unter dem Video schreiben die Besitzer von Tiaguinho: „Willkommener Besuch gleich am Morgen. Gestern gab es Abendessen zu Hause und Tiaguinho weiß schon, dass wir immer ein paar Leckereien für ihn aufheben.“ Somit ist klar, dass der brave Esel genau zu wissen scheint, wann und an welchem Ort eine kleine Leckerei auf ihn warten könnte. So viel zu der Annahme, alle Esel seien etwas beschränkt …

Zehn Fotos, die Ihren Tag versüßen: die witzigsten Haustierfotos von 2023 Fotostrecke ansehen

Liebevolle Kommentare: „Ich wünschte, ein Esel würde mein Fenster öffnen“

Neben mehr als 264.000 Likes hat das Video bisher rund 1.700 Kommentare erhalten. Darin tauschen sich die Instagram-User über ihre Erfahrungen mit neugierigen Eseln aus, äußern aber auch Wünsche nach eigenen Tieren, mit denen sie ein solches Leben wie die Familie aus dem Instagram-Clip führen könnten.

„😂Sein Gesicht ist sooo niedlich und Mafalda ist Supervisor. 🤣😍“

„Kluger Esel.“

„Ich wünschte, ein Esel würde mein Fenster öffnen, damit ich ihn füttern kann. 🖤🥀🖤 Wertvoller Schatz.“

„Ich manifestiere diese Art von Zukunft. 🥲🙏🏽❤“

„Ich liebe es, wenn er das Fenster öffnet, ahahah, es sieht aus wie in einem Cartoon.“