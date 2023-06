„Schnell, bevor sie noch platzt“ – Katze miaut lautstark und bringt Netz zum Lachen

Von: Sandra Barbara Furtner

Es ist Fütterungszeit und Kater Sam kann es nicht schnell genug gehen. Lautstark und hochdramatisch fordert er seinen Besitzer dazu auf, endlich das Essen herauszurücken.

Katzen sind wahre Meister darin, wenn es darum geht, Dinge zu bekommen, die sie wollen. Um ihre Ziele zu erreichen, setzen sie entweder ihren Körper oder ihre Lautsprache ein. Wenn es sein muss, schreien sie schon mal lauthals los, wenn sie beispielsweise Hunger haben, damit es auch ja jeder mitbekommt. Selbst der Nachbar, zwei Straßen weiter. Haben auch Sie so ein wunderbar melodramatisches Exemplar zu Hause? Dann wird Sie das Video von Katzenbesitzer Sam mit großer Wahrscheinlichkeit zum Lachen bringen.

Kater Sam übertreibt gewaltig und bringt Millionen Menschen zum Lachen

Um in den vollen Genuss von Kater Sams gewaltiger Stimme zu gelangen, drehen Sie am besten die Regler Ihres Lautsprechers bis zum Anschlag auf. Die Samtpfote hat aber auch ein Organ und tut so, als wäre sie gleich am Verhungern. Dabei steht ihr Besitzer bereits am Kühlschrank, um das Futter schnellstmöglich zu servieren. Reagiert die Katze also einfach etwas über? Vermutlich. Der Besitzer formuliert es so: „Verdammt nochmal, Sam“. Witziges Detail: Der Hund bleibt bei der ganzen Aktion komplett ruhig und sieht sich in aller Seelenruhe an, was als Nächstes passiert. Übrigens: Futter sollte am besten zimmerwarm serviert werden und niemals eiskalt.

Doch warum miauen eigentlich Katzen?

Das Miauen von Katzen ist vielfältig und kann verschiedene Bedeutungen haben. Während das gelegentliche Miauen eine normale Form der Kommunikation ist, gibt es Situationen, in denen Katzen ständig miauen, was sowohl für die Katze als auch für ihre Besitzer stressig sein kann. Um das Rätsel hinter dem ständigen Miauen zu lösen, ist es wichtig, die zugrunde liegenden Ursachen zu verstehen.

Hunger und Bedürfnisse: Eine der offensichtlichsten Ursachen für Miauen bei Katzen ist der Hunger. Zusätzlich zum Hunger können Katzen auch miauen, um auf andere Bedürfnisse wie Durst, das Bedürfnis nach Toilettenbenutzung oder den Wunsch nach Aufmerksamkeit hinzuweisen.

Krankheit oder Schmerz: Ständiges Miauen kann auch ein Zeichen dafür sein, dass Ihre Katze gesundheitliche Probleme hat. Katzen nutzen das Miauen manchmal als Möglichkeit, um auf Unwohlsein oder Schmerzen aufmerksam zu machen. Wenn das ständige Miauen plötzlich auftritt oder von anderen Verhaltensänderungen begleitet wird, sollten Sie einen Tierarzt aufsuchen, um mögliche gesundheitliche Probleme auszuschließen.

Angst, Stress oder Langeweile: Katzen sind empfindliche Tiere und können auf Veränderungen in ihrer Umgebung oder in ihrem täglichen Leben mit anhaltendem Miauen reagieren. Stressfaktoren wie Umzug, neue Haustiere oder Familienmitglieder, laute Geräusche oder Langeweile können dazu führen, dass Katzen ständig miauen.

Doch im Fall von Kater Sam scheint es einfach nur eine Katze zu sein, der es nicht schnell genug gehen kann. Das sehen die meisten TikTok-User ähnlich und kommentieren den Clip folgendermaßen:

„Katzen sind so dramatisch“. 😂😂

„Als wäre sie seit Tagen nicht gefüttert worden“. 👿

„Wirst du seinen Hungerschrei einfach ignorieren?“

„Das ist keine Katze, das ist ein Alarmknopf“. 😂😂😂😂😂😂

„Meine Katze weckt mich jeden Morgen so“. 😆

„Und dann stellst du den Futternapf hin und dann will sie ihn nicht mehr“.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sandra Furtner sorgfältig überprüft.