Dr. Jekill und Mr. Hyde: Kater Milo rastet beim Tierarzt völlig aus – „normalerweise lieb und schüchtern“

Von: Ulrike Hanninger

Dass Katzen Charakter haben, beweist Kater Milo eindrucksvoll. Ein Video zeigt ihn als Schmusekatze daheim und als wilden Stubentiger beim Tierarzt.

Auf dem TikTok-Account @colleenssworldd teilt Frauchen Colleen ein Video, das die zwei Seiten ihres Katers Milo perfekt widerspiegelt. „Milo ist normalerweise lieb und schüchtern“, erklärt die Amerikanerin im Gespräch mit Newsweek. Doch ein Besuch beim Tierarzt offenbart, dass der zweijährige Kater auch ganz anders kann und in bester Katzen-Manier ausrastet.

Katzen-Ausraster beim Tierarzt

Im Video präsentiert sich Milo zunächst als sehr liebe und verschmuste Katze, die sich an ihre Besitzerin Colleen anschmiegt. Dann gibt es einen Szenenwechsel: Man sieht dieselbe Katze, die sich nun jedoch beim Tierarzt befindet und eine Spritze verabreicht bekommt.

Und das gefällt Milo überhaupt nicht. Er fletscht die Zähne, faucht und entwindet sich den Händen, die ihn auf dem Behandlungstisch festhalten. Kaum auf dem Boden aufgekommen, versteckt er sich unter einem Stuhl. Haben Besitzer Kratzer oder Bisse davongetragen, sollten sie sich unbedingt darum kümmern.

Milo legt ganz normales Verhalten an den Tag

Katzen gelten als schwierige und unergründliche Einzelgänger. Immer wieder wird zum Beispiel gerätselt, worüber sie sich wohl untereinander unterhalten. Tatsache ist, dass sie ihren eigenen Willen besitzen, der auch nicht durch Füttern oder die Gabe von Leckerlis gebrochen werden kann. Zudem besitzen sie einen starken Charakter, den ihre Herrchen und Frauchen erst kennenlernen müssen. Danach ist es aber meistens kein Problem mehr, das Katzenverhalten zu deuten und die Tiere zu verstehen.

Die Reaktion von Kater Milo ist als ganz natürlich zu betrachten und bedarf nicht etwa einer Therapie oder Behandlung, die der Katzengesundheit dienen. Die ungewohnte und mit Sicherheit angespannte Atmosphäre in der Praxis und die Verabreichung einer Spritze haben ihn völlig aus der Bahn geworfen. Vermutlich war auch sein Frauchen wegen der Behandlung angespannt, was sich auf das Haustier übertragen hat. Der Fluchtinstinkt übernimmt nun die Kontrolle und der Kater befreit sich aus dieser für ihn so extremen Situation, um Schutz unter einem Stuhl zu suchen. Ein Verhalten, das ihm in freier Wildbahn vermutlich das Überleben gesichert hätte.

TikTok-User erkennen ihre eigenen Katzen wieder

Der Community der Video-Plattform ist ein solch tierisches Ausrasten nicht fremd. In den schon jetzt über 580.000 Kommentaren erzählen unzählige User von ihren eigenen Erfahrungen mit Katzen beim Tierarzt. Die einen rühmen dabei ihre braven Samtpfoten, während andere sich beim Arzt ebenfalls mit einer wilden Bestie konfrontiert sahen.

„1:1 meine Katze und sie sieht sogar gleich aus.“ 😂😂

„Genau wie meine.“ 🫣

„Meine Katze saß richtig still und hat nix gemacht.“ 🤭

„Meine Katze ist überall ein Schatz. Sie ist einfach ein super liebes Wesen. Hab sie nur einmal fauchen hören in ihren jungen Jahren.“