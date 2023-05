Hunden das Bellen an der Tür abgewöhnen: Ist das wirklich nötig?

Teilen

Lautes Hundegebell synchron zur Türklingel: Was manche Menschen charmant finden, kostet andere den letzten Nerv. So lässt es sich den Vierbeinern abgewöhnen.

Ob beim nach Hause kommen eines Familienmitgliedes oder beim täglichen Besuch des Postboten: Auf das Klopfen oder Klingeln an der Haustüre reagieren viele Hunde mit lautem Bellen. In einem Videoclip, den Hundebesitzerin und TikTok-Nutzerin „cockapoos“, auf ihrem Account teilt, zeigt sie anhand eines ihrer Vierbeiner, wie man es Hunden vermeintlich abgewöhnen kann.

Klopfen, klopfen, klopfen – so hört ihr Hund auf, an der Türe zu bellen

Und so rät sie: Gewöhnen Sie Ihren Vierbeiner einfach an das Klopfgeräusch. Reagiert dieser anfangs irritiert mit knurren oder bellen, sollten Sie ihm zu verstehen geben, dass diese Reaktion unerwünscht ist. Also einfach mit einem „Ruhig“ oder „Nein“ antworten.

Wenn er zukünftig auf Ihr Klopfen hin ruhig bleibt, belohnen Sie ihn unmittelbar mit Leckerlis, ganz nach dem Prinzip des klassischen Konditionierens. Hierbei kann an die Wand, auf den Tisch, den Boden oder Ähnliches geklopft werden. Hauptsache, Sie üben konsequent. In der Endphase des Abgewöhnens macht es jedoch Sinn, sich beim Klopfen der Türe zu nähern, sodass die Verbindung zwischen Ort und Geräusch klar wird.

Hunden das Bellen abgewöhnen: Gemischtes Feedback

Nicht alle Kommentare unter dem Video zeigen sich zustimmend. Im Gegenteil, viele Nutzer scheinen anderer Meinung zu sein, was das Thema „Hundebellen“ an der Haustüre angeht.

Welcher Hund passt zu mir? Zehn Hunderassen, die gerne mit Ihnen kuscheln Fotostrecke ansehen

„Ich will, dass mein Hund Personen ankündigt“.

„Wenn mein Hund bellt, kuschele ich ihn zur Bestrafung. Er hat irgendwie aufgehört zu bellen“.

„Also mir gefällt es, wenn mein Hund bellt beim Klingeln. Ich habe keine Freunde und Familie, sondern bin alleine. Da soll er ruhig bellen“.

„Ich mag es, wenn mein Hund beim Klopfen bellt. So weiß ich immer Bescheid, wenn jemand vor der Tür steht“.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können

Warum bellen Hunde wenn es klingelt? Die unüberhörbare Reaktion Ihres vierbeinigen Freundes kann verschiedene Ursachen haben. Viele Hunde haben jedoch einfach gelernt, dass Besuch kommt, wenn es an der Türe läutet. Das bedeutet Aufmerksamkeit und Aufregung, die sie sich anmerken lassen. Manche Hunde wollen mit ihrem Bellen einfach nur Bescheid geben, dass jemand an der Tür ist.