Hund im Bett lässt Frauen besser schlafen – laut einer Studie

Von: Anne Hund

Teilen

Wissenschaftler wollten herausfinden, welche Auswirkungen Haustiere auf die Schlafqualität haben können – das Ergebnis ist erstaunlich.

Frauen schlafen besser, wenn ein Hund neben ihnen liegt. Das ergab eine Schlaf-Studie aus den USA, derzufolge sich Frauen neben Hunden geborgener fühlen, als wenn eine Katze oder ein Mensch neben ihnen liegt. Für die bereits im Jahr 2018 bekannt gewordene Studie hatte Christy L. Hoffman, Professorin für Tierverhalten, Ökologie und Naturschutz, am Canisius College in Buffalo knapp eintausend Frauen online zu ihrem Schlafverhalten befragt. Auch Zeit.de hatte über die Studie berichtet: 55 Prozent der Teilnehmerinnen gaben demnach an, ihr Bett mit mindestens einem Hund, 31 Prozent mit mindestens einer Katze und 57 Prozent mit einem menschlichen Partner oder einer Partnerin zu teilen.

Den Hund im Bett schlafen lassen längst nicht alle Hundehalter. (Symbolbild) © Jose De Jesus Saldana/Addictive Stock/imago

Studie: Frauen mit Hund neben sich im Bett schlafen besser

Jene Frauen, die ihr Bett mit einem Hund teilten, hätten von einem besseren, erholsameren Schlaf und einem stärkeren Gefühl von Geborgenheit berichtet und zudem angegeben, dass ihre Hunde weniger störten, als ein menschlicher Partner oder eine menschliche Partnerin es tun würden. Die Studie zeigte dem Bericht zufolge außerdem, dass die Teilnehmerinnen Katzen als ebenso störend wie Menschen empfinden würden, und diese zudem ein schwächeres Gefühl der Geborgenheit erzeugen würden.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Studie geprägt von Wahrnehmung der Teilnehmerinnen

Die Ergebnisse sind stark von der Wahrnehmung der Teilnehmerinnen geprägt, die ein Haustier besitzen, wie es in den Berichten zur Einordnung der Studie hieß. Und dass es Folgestudien brauche, um herauszufinden, wie die Ergebnisse mit objektiven Messungen der Schlafqualiät übereinstimmen. Zudem dreht sich die genannte US-Studie wie beschrieben um Frauen. Bei Männern könnte das Empfinden ein anderes sein.

Hunde und Erziehung: Zehn Fehler, die sie hassen, wir aber trotzdem tun Fotostrecke ansehen

Darf der Hund ins Bett oder nicht? Bei der Hundeerziehung scheiden sich die Geister. Auch Hundetrainer Martin Rütter hat eine Meinung dazu, ob man den eigenen Hund im Bett schlafen lassen sollte.