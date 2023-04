Sechs DIY-Spiele, mit denen Sie Ihren Hund im Alltag beschäftigen können

Aktivität, mentale Auslastung

Haushaltshilfe

Gerade wenn Sie nicht so viel Zeit haben, ist es wichtig, dass Ihr Hund ausreichend beschäftigt ist. Wenn Ihr Hund im Haushalt mithilft, bleibt mehr gemeinsame Zeit. Lassen Sie ihn Kleidung bringen, die Zeitung holen, den Wäschekorb entleeren oder auf Kommando Dinge in einen Korb sortieren. So lernt er beispielsweise, sein Spielzeug aufzuräumen oder schmutzige Wäsche in einen Korb zu legen.