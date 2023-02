Mandelblüte in Spanien: Diese Ausflüge lohnen sich an der Costa Blanca

Von: Judith Finsterbusch

Die Mandelblüte im Februar ist ein guter Zeitpunkt für Ausflüge im Hinterland der Costa Blanca. © David Revenga

Im Februar sind Ausflüge ins Hinterland der Costa Blanca besonders beliebt - dann blühen in Spanien die Mandelbäume. Tipps für Wanderungen stehen in diesem Artikel:

Alcalalí - Es ist ein wunderschönes Farb-Spektakel, wenn die Mandelbäume in Spanien ihr weißes bis rosafarbenes Blütenkleid präsentieren. An der Costa Blanca, nur wenige Kilometer von der Küste entfernt, gibt es unzählige Wanderungen und Ausflüge, bei denen die Mandelblüte bestaunt werden kann. Tipps für Ausflüge zur Mandelblüte an der Costa Blanca jetzt im Februar verrät costanachrichten.com.

Gleich mehrere Täler im Hinterland der Costa Blanca eignen sich für Ausflüge in die Mandelblüte. Zumal sich eine Wanderung gut mit der Besichtigung malerischer Dörfer oder einem Besuch in guten Restaurants, die noch „echte spanische Küche“ anbieten, verbinden lässt.