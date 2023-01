„Der Hund hat ein besseres Leben als ich“: Vierbeiner lässt es sich in der Business-Class gut gehen

Von: Franziska Kaindl

Während eines Fluges schläft ein Zwergdackel gemütlich in einem Sitz der Business-Class. TikTok-Nutzer reagieren erheitert und neidisch auf den Vierbeiner.

Wenn Herrchen oder Frauchen auf Reisen geht, darf der Vierbeiner nicht fehlen – doch wieso den Hund im Flugzeug in eine Transportbox setzen, wenn er genauso gut in der Business-Class fliegen kann? So machte kürzlich ein Zwergdackel auf sich aufmerksam, der genüsslich in einer Bettdecke eingelullt einen kompletten Sitzplatz in der höheren Beförderungsklasse für sich beanspruchte. Ein Video des Hundes sorgt aktuell auf der Kurzvideo-Plattform TikTok für Erheiterung.

Zwergdackel entspannt in der Business-Class: TikTok-Nutzer sind neidisch

„Wenn er schon verreisen muss, dann aber mit Stil“, schreibt eine Nutzerin amüsiert zu dem Clip, der von der australischen Hundefutterfirma Pet Project geteilt wurde. Insgesamt 8,6 Millionen Mal wurde dieser bereits aufgerufen und über 730.000 Mal gelikt. Die Reaktionen der User rangieren zwischen Ungläubigkeit und Belustigung: „Wenn ein Hund in der ersten Klasse reist, während ich in der Holzklasse fliege ... gut gespielt, Doggo, gut gespielt“, meint ein User beispielsweise. In einem anderen Kommentar heißt es: „Wenn ich sterbe, will ich als dieser Hund zurückkehren.“ Auch diese Bemerkung einer Nutzerin fasst die Reaktionen gut zusammen: „Der Hund hat ein besseres Leben als ich.“

Hund darf außerhalb Transportbox in Business-Class fliegen

Das Video tauchte wohl ursprünglich auf dem Instagram-Account @fifilittledarling auf, wo es die Besitzerin des Zwergdackels, der den Namen Fifi trägt, teilte. Dem Beitrag zufolge reisten Frauchen und Hund mit der Fluggesellschaft Turkish Airlines von Hongkong über die Türkei nach Paris. Auf TikTok wundern sich viele User in den Kommentaren, wie es möglich ist, dass ein Hund in der Business-Class fliegt – die meisten Fluggesellschaften erlauben dies laut dem Portal Urlaubspiraten nicht.

Der Zwergdackel Fifi lässt es sich in der Business-Class gutgehen. © Panthermedia/Imago/fifilittledarling/Instagram

In den Richtlinien von Turkish Airlines zum Transport von Tieren steht dazu allerdings kein explizites Verbot. Dafür dürfen Haustiere, die mit in die Kabine gebracht werden, nicht mehr wiegen als acht Kilogramm und müssen in einer Box mit den Maßen 23x30x40 cm transportiert werden. In diesem Fall wurde bei letzterem Punkt wohl eine Ausnahme gemacht: In dem Instagram-Beitrag wird von „hundefreundlichem“ Personal gesprochen, die Besitzerin musste demzufolge ihren Vierbeiner nur dann in die Transporttasche setzen, wenn sie etwas aß.