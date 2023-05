Bacalar: Die Lagune der 7 Farben

Bacalar: Die Lagune der 7 Farben © Condor

Das kristallklare Wasser und die zahlreichen Schattierungen von Blau machen Bacalar zu einem Paradies für Naturliebhaber und Wasserbegeisterte. Ein Traum zum Schwimmen und Tauchen.

Wer ein kleines Feuerwerk an Farben sehen will, fährt mit dem Bus von Cancún über Tulum in etwa 5 Stunden die Mayaküste südwärts nach Bacalar. Noch ist der Ort ein Geheimtipp. Aber jeder, der mal da war, kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Ein See kann nicht so umwerfend sein. Vielleicht ist er so schön wie der Weissensee in Österreich oder wie der Titicacasee in Bolivien. Weit gefehlt! Solche Farben sind nur sehr selten in einem See zu bewundern, nicht mal im Titicacasee.

Der Piratenkanal

Strände wie im Paradies © Condor

Das Wasser ist hier sehr niedrig und der Schlamm soll Schönheitswunder auf der Haut bewirken. Viele Mexikaner kommen hierher, um sich eine Packung zu verpassen.

Cenotes in der Lagune

Sand, wie Puderzucker in Cancún © Condor

In der Lagune gibt es auch noch sogenannte Cenotes, das sind tiefe Kalksteinlöcher im Grund. Der Name kommt aus dem Maya (ts’ono’ot) und bedeutet Loch. Durch die Auflösung des Kalkgesteins bilden sich Höhlen und Gänge. Brechen die Dächer der Höhlen ein, entstehen Dolinen, die bis zum Grundwasser reichen. So kommt es, dass das Wasser in unterschiedlichen Farben erscheint: Manchmal hat so ein Cenote eine Tiefe von rund 100 Metern und das Wasser sieht dunkelblau, fast schwarz aus. Drumherum dann das helle Türkis der Lagune.

Zu Recht heißt der See: die Lagune der 7 Farben.

