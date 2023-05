Viele Gründe sich in Kuba zu verlieben

Wahrzeichen von Kuba: Oldtimer © Condor

Kuba ist einfach anders, wahnsinnig interessant und zieht einen schnell in seinen Bann. Wer Fuß auf diese einzigartige Insel setzt, erlebt Lebensfreunde und Nostalgie, vereint mit einzigartigem Beach-Flair.

Kuba bietet unzählige Möglichkeiten und eignet sich perfekt für eine Rundreise. Wer einmal dieses Land erleben durfte, weiß, wovon ich spreche und warum man nicht nur einmal herkommt, sondern wie magisch von diesem Land angezogen wird und immer und immer wieder das Bedürfnis verspürt zurückzukommen. Vor einigen Jahren kam ich das erste Mal nach Kuba und besuchte Havanna und Varadero. Kuba übte eine unglaubliche Faszination auf mich aus. Stunden verbrachte ich damit, mit meiner Kamera durch die Gassen zu wandern, mich zu verlaufen und immer wieder Neues zu entdecken. Ich unterhielt mich mit den Menschen, um zu verstehen, wie das vom Sozialismus geprägte Leben für sie ist und was die doch so positive Lebensart der Kubaner ausmacht. Schon bei meinem ersten Besuch verliebte ich mich in Kuba und dieses Gefühl wurde bei jedem weiteren Besuch immer stärker. Kuba ist ein Reiseland der Gegensätze und ich verrate Ihnen, warum es mein absolutes Traumziel ist.

Das Land ist unglaublich vielseitig. Ob Kultur, Natur oder Strände – hier wird jeder fündig

Kubas Strände sind legendär © Condor

Kuba ist groß und als Reiseland unglaublich vielseitig und bietet eine Menge an Highlights. Eine Rundreise bietet sich daher sehr an, um die schönsten Sehenswürdigkeiten zu besuchen, die dieses beeindruckende Land zu bieten hat. An der pulsierenden Hauptstadt Havanna kommt man nicht vorbei. Lasst euch von dem Charme der bunten Stadt verzaubern. Die Altstadt „Habana Viejo“ wurde von UNESCO sogar zum Weltkulturerbe erklärt. Auch die wunderschönen Kolonialstädte Trinidad, Santiago de Cuba und Santa Clara haben unglaublich viel Geschichte und Kultur zu bieten und sind ebenfalls einen Besuch wert.

Auch alle Naturliebhaber werden in den verschiedenen Nationalparks oder im „Viñales“ Tal auf ihre Kosten kommen. Dieses zählt übrigens zu den schönsten Landschaften Kubas und ist für seine Tabakplantagen bekannt. Nicht zu vergessen sind natürlich noch die ganzen wunderschönen weißen Strände und das glasklare, warme Wasser. Am besten sollte man mindestens zwei Nächte an jedem Ort einplanen, um genug Zeit zum Entdecken und Genießen zu haben.

Eine Reise zurück in die Vergangenheit

Altstadt von Havanna © Condor

Wenn man nach Kuba kommt, hat man das Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben ist. Wer nach Kuba reist, begibt sich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit, in ein Land, das von seinen Geschichten geprägt ist und die Kolonialzeit, Einflüsse der Sowjetunion und das amerikanische Embargo überlebt hat. Noch heute kann man den unverwechselbaren Charme des ehemals kommunistischen Kubas genießen. Ob Chevrolet, Cadillac oder einen alten Buick, die Autos der 50er und 60er Jahre findet man an jeder Straßenecke, Malls und Fast-Food-Ketten wiederum sucht man hier vergeblich. Hier findet man noch die Romantik der vergangenen Zeit und Prunk und Verfall treffen aufeinander. Auf gar keinen Fall verpassen sollte man eine Stadtrundfahrt in einem der noch immer sehr gut erhaltenen Oldtimer.

Kuba ist im Umbruch

Gerade jetzt ist ein Besuch Kubas unglaublich spannend, denn das Land befindet sich im Umbruch. Kuba öffnet sich immer mehr dem Westen und die Lockerung des Handelsembargos beendet die Eiszeit zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba. Es gibt sogar wieder Direktflüge von den USA nach Kuba und immer mehr amerikanische Touristen nutzen die Gelegenheit, um ein Land aufs Neue zu entdecken, das ihnen doch so viele Jahrzehnte verschlossen geblieben ist. Ein ganzes Land steht in den Startlöchern, man hofft auf die Verbesserung der Lebensumstände. Die jetzige Zeit ist geprägt von Unternehmergeist und Eigeninitiative. Wer das ursprüngliche Kuba kennenlernen möchte, muss sich beeilen. Dennoch ist es ziemlich faszinierend, zu beobachten, wie sich Kuba verändert. Vor allem in Havanna eröffnen immer mehr einzigartige neue Cafés, Bars und Restaurants. Kuba wandelt sich und dieser Wandel bringt mehr und mehr Chancen und Möglichkeiten für die Bewohner der Insel.

Kuba individuell oder pauschal bereisen – beides ist möglich

Unterwegs auf Kuba © Condor

Kuba ist als Reiseland sehr sicher und kann gut auf eigene Faust bereist werden. Ein Reiseführer und ein paar Brocken Spanisch sind hilfreich und dann kann es auch schon losgehen. Fortbewegen kann man sich mit dem Mietwagen, Bus, Taxi oder auch Fahrrad. Schlafen in den sogenannten „Casa Particulares“, die eine interessante Möglichkeit sind, das kubanische Leben kennenzulernen. Immer mehr Kubaner bieten private Unterkünfte als erschwingliche Alternative zu den klassischen Übernachtungsmöglichkeiten an. Wer lecker und einheimisch essen möchte, dem kann man nur einen Besuch in einem der unzähligen „Paladares“ empfehlen. Das sind privat geführte Wohnzimmer-Restaurants, die von einfacher Hausmannskost bis hin zu Gerichten für wahre Feinschmecker alles anbieten. Kuba auf eigene Faust zu entdecken kann manchmal anstrengend sein, aber ist auch unglaublich spannend und lohnend.

Für die, die es etwas entspannter angehen lassen wollen, gibt es immer eine große Auswahl an Pauschalangeboten und geführten Touren. Eine Mischung aus Strandurlaub und Kultur – was will man mehr.

Spannende Begegnungen mit den lebensfrohen Einwohnern

Was wäre eine Reise durch Kuba, ohne alle diese tollen Begegnungen! Die Kubaner sind ein einzigartiges Völkchen und obwohl ihr Leben nicht immer das Einfachste ist, merkt man direkt, wie unglaublich stolz sie auf ihr Land und aus der Not heraus auch unglaublich kreativ sind. Egal wo man hingeht, trifft man auf freundliche und hilfsbereite Gesichter, die einem gerne weiterhelfen oder den Weg erklären. Laufend trifft man auf interessierte Kubaner, die Fragen stellen, neugierig sind und mehr über das Leben außerhalb ihrer Landesgrenzen erfahren wollen oder auch ihre eigene Geschichte erzählen.

Viele, mit denen ich mich unterhalten habe, haben einen Bezug zu Deutschland oder können auch einige Sätze auf Deutsch. Eines der schönsten Begegnungen, die ich hatte, war an einem Nachmittag in Havanna Central als ich mit meiner Kamera durch die Straßen lief und mir ein alter Mann auffiel, der auf den Treppen vor seinem Haus saß, neben ihm seine Katze und Gitarre spielte. Ich fragte, ob es in Ordnung sei ein Bild von ihm zu machen und zeigte ihm im Anschluss das Resultat. Wir plauderten ein bisschen und er bestand darauf, mir ein Lied beizubringen und drückte mir ein paar Rasseln in die Hand. Und so saßen wir beide dann auf den Stufen, lachten, sangen und musizierten gemeinsam.

Reisetipps für Varadero

Der beliebte Urlaubsort Varadero liegt auf der Halbinsel Hicacos und da es der einzige Ort auf der kleinen Halbinsel ist, wird auch gerne von Varadero gesprochen, wenn von der Halbinsel die Rede ist.

Das Klima : Wenn es in Deutschland langsam kalt und grau wird, heißt es auf Kuba: Sonne satt und davon reichlich! Die beste Reisezeit für Varadero beginnt ab November: Es regnet praktisch nicht, die Temperaturen klettern tagsüber auf 30 Grad und das karibische Meer lockt mit 25-27 Grad – herrlich!

: Wenn es in Deutschland langsam kalt und grau wird, heißt es auf Kuba: Sonne satt und davon reichlich! Die beste Reisezeit für Varadero beginnt ab November: Es regnet praktisch nicht, die Temperaturen klettern tagsüber auf 30 Grad und das karibische Meer lockt mit 25-27 Grad – herrlich! Die Strände: Auf über 20 km erstreckt sich der Strand von Varadero und er ist ein wahr gewordener Karibiktraum: Weißer Puderzuckerstrand und türkisblaues, kristallklares Meer bieten beste Bedingungen für Sonnenanbeter und Sandburgenbauer. Die meisten Hotels liegen direkt am Strand, so können Sie von Ihrem Balkon dem Meeresrauschen lauschen.

Auf über 20 km erstreckt sich der Strand von Varadero und er ist ein wahr gewordener Karibiktraum: Weißer Puderzuckerstrand und türkisblaues, kristallklares Meer bieten beste Bedingungen für Sonnenanbeter und Sandburgenbauer. Die meisten Hotels liegen direkt am Strand, so können Sie von Ihrem Balkon dem Meeresrauschen lauschen. Die Hotels in Varadero: Varadero ist bestens auf Urlauber ausgerichtet und so finden sich zahlreiche TOP Hotels, mit großen Poolanlagen, Kinderbetreuung und direktem Strandzugang. Und das Beste: Bei allen Angeboten ist der Condor Flug gleich mit im Preis inklusive!

Varadero ist bestens auf Urlauber ausgerichtet und so finden sich zahlreiche TOP Hotels, mit großen Poolanlagen, Kinderbetreuung und direktem Strandzugang. Und das Beste: Bei allen Angeboten ist der Condor Flug gleich mit im Preis inklusive! Die Aktivitäten: Wer nicht nur am Strand liegen möchte, auf den wartet ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten. Ob Sie die bunte Unterwasserwelt beim Schnorcheln oder Tauchen erkunden möchten, Action beim Kitesurfen suchen oder auf dem 18-Loch Golfplatz Ihren Schläger schwingen wollen – hier wird Ihnen bestimmt nicht langweilig!

Wer nicht nur am Strand liegen möchte, auf den wartet ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten. Ob Sie die bunte Unterwasserwelt beim Schnorcheln oder Tauchen erkunden möchten, Action beim Kitesurfen suchen oder auf dem 18-Loch Golfplatz Ihren Schläger schwingen wollen – hier wird Ihnen bestimmt nicht langweilig! Empfehlenswert ist auch der Josone Park. Dieser liegt an der Avenida 1 und lockt mit knallbunten Vögeln, einem See samt Schwimmbad, Minigolfplatz und vielem mehr.

