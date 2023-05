USA Rundreise: Hidden Gems

Wahrzeichen von San Francisco: die Golden Gate Bridge © Condor

Eine Reise von Highlight zu Highlight: Wer die USA in allen Facetten kennenlernen möchte, wird von dieser Rundreise zu den schönsten Zielen begeistert sein.

Das One World Trade Center in New York City ist weltberühmt – schon gewusst, dass Baltimore auch ein World Trade Center hat? Auch das World Trade Center in Baltimore hat ein Top of the World Observation Level. Von dort aus hat man einen großartigen Blick über die gesamte Stadt und über den Hafen, an dem sich das fünfeckige Gebäude befindet.

Willkommen in der Stadt der Superlative: Las Vegas © Condor

Jeder kennt die Golden Gate Bridge in San Francisco, doch auch Las Vegas kann mit beeindruckenden Brückenbauten glänzen. Und zwar ganz in der Nähe, beim Hoover Dam. Der Hoover Dam ist eine bogenförmige Staumauer, ein sehr faszinierendes und einzigartiges Bauwerk. Von der Memorial Bridge aus bekommt man einen guten Blick auf den Hoover Dam und auf der Brücke steht ein „Welcome to Nevada“ Schild, was sich als cooler Fotospot eignet. Außerdem kann man mit einem Kajak durch den Hoover Dam paddeln, oder sich über die Geschichte des Hoover Dams im Visitor Center informieren.

Legendär: die Skyline von New York City © Condor

Das Museum of Modern Art in New York City ist allen Kunstliebhabern ein Begriff, aber kennen Sie schon das Museum of Pop Culture in Seattle? Hier ist das Gebäude an sich schon ein absoluter Hingucker. Der Architekt Frank Gehry hatte bei dem Entwurf des Gebäudes unter anderem eine „geschmolzene elektrische Gitarre“ als Inspiration. Das Museum stellt vor allem Reliquien der Rockmusik, wie zum Beispiel Gitarren und Schallplatten, auf moderne Art, mithilfe von Multimedia-Technologien, aus. Außerdem umfasst das MoPop auch eine Science Fiction Hall of Fame, die zum Beispiel Filmposter, aber auch Filmrequisiten und vieles mehr bereithält. Ein Besuch lohnt sich.

Blick auf die Skyline von Phoenix © Condor

Die Havasu Falls im Grand Canyon in Arizona sind ein wahres Must-See, aber haben Sie auch schon von den Multnomah Falls in Portland gehört? Die Multnomah Falls liegen an der Columbia River George und sind mit 189 Metern Höhe ziemlich beeindruckend. Die Aussichtsplattform ist mit einer 30-minütigen Wanderung vom Parkplatz schnell und einfach zu erreichen. Für Abenteuerlustige bietet sich auch die 10 Kilometer Wanderung auf dem Wahkeena Loop Trail an, von wo aus man noch einen besseren Blick auf die Wasserfälle bekommt.

Gähnender Abgrund in der Wüste: der Grand Canyon © Condor

Jeder kennt den Yellowstone National Park, doch wie wäre es stattdessen mit dem ebenso beeindruckenden Death Valley in Las Vegas? Das Death Valley erhielt seinen Namen durch die enorme Hitze, die dort herrscht. Die Wüstenlandschaft des Death Valley ist sehr beeindruckend und variiert stark. Die „Mesquite Flat Sand Dunes“ sind eindrucksvolle Dünengebiete, während der „Zabriskie Point“ faszinierende Felsformationen aus Sand hervorbringt. „Badwater Basin“ befindet sich 86 Meter unterhalb des Meeresspiegels und ist damit der tiefste Punkt Nordamerikas. Ein weiteres Highlight ist der „Devil´s Golf Curse“. Dieser besteht aus riesigen Salzformationen, auf denen man sogar laufen kann und erhielt seinen Namen, weil nur der Teufel darauf Golf spielen könnte. :-)

Gewaltig: der Blick über den Grand Canyon © Condor

Die Skyline von New York City – einfach atemberaubend. Wussten Sie, dass die Skyline von Seattle hier definitiv mithalten kann? Die Seattle „Space Needle“ ist eine Aussichtsplattform, die 1962 erbaut wurde und seither die Skyline Seattles ziert. Wer einen guten Blick auf die einzigartige Skyline von Seattle bekommen möchte, sollte auf jeden Fall in den Kerry Park. Von dort aus kann man nicht nur die Skyline gut sehen, sondern auch das Elliot Bay, der Hafen Seattles. Gerade, wenn es dunkel ist, ist dieser Ausblick besonders faszinierend.

Willkommen im Land der Cowboys © Condor