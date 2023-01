„Warum tut sie so etwas?“: Hundebesitzerin sorgt im Flugzeug für Empörung

Von: Franziska Kaindl

Ein TikTok-Video zeigt eine Passagierin, die im Flugzeug ihren Hund über die Schulter wirft. Einige Beobachter zeigen sich empört über ihren Umgang mit dem Tier.

Im Flugzeug werden Passagiere oft genug Zeuge von ungehobeltem Verhalten anderer Reisenden. Entweder benehmen sich Fluggäste, als wären sie bei sich zu Hause und oder sie bringen die Crew wegen geringer Wertschätzung gegen sich auf. Kürzlich machte jedoch eine Frau auf sich aufmerksam, weil sie mit ihrem Hund nicht allzu sanft umging. Ein Video von dem Vorfall macht aktuell auf der Kurzvideo-Plattform TikTok die Runde.

Frau „wirft“ Hund: Passagiere und TikTok-User erschrocken über Situation im Flugzeug

„Das Flugzeug war nicht das Einzige, das heute geflogen ist“, kommentiert die TikTok-Nutzerin @lauren_ide den Clip, den sie im Netz geteilt hat. Darin ist zu sehen, wie eine Passagierin an Bord ihren Hund hochhebt und versucht über die Schulter zu werfen – allerdings wohl mit zu viel Schwung, da er hinter ihrem Rücken herunterfällt und stattdessen auf der daneben sitzenden Passagierin landet – bei der es sich um @lauren_ide handelt. Von den anderen Reisenden ist ein kurzes Raunen zu hören, doch schon versucht die Frau erneut, ihren Pudel auf die Schulter zu heben – dieses Mal aber mit Erfolg. Offenbar entstand die Szene, nachdem die Hundebesitzerin von der Crew aufgefordert wurde, das Flugzeug zu verlassen. „Vielen Dank, JetBlue, für eure Hilfe bei diesem ungebührlichen Verhalten“, bedankt sich @lauren_ide bei der US-Fluggesellschaft unter dem Video.

Die Meinungen zu dem Vorfall sind zwiegespalten: Viele TikTok-User verurteilen die Hundebesitzerin für ihren rauen Umgang mit dem Tier: „Warum tut sie so etwas?“, meint ein Nutzer entsetzt. Ein anderer schreibt: „Allein die Tatsache, dass sie ihn am Genick gepackt hat, sagt schon genug aus. Dann hat sie auch noch beschlossen, ihn auf die Schulter zu knallen, hat diese aber verfehlt“. Andere wiederum halten die Reaktionen für übertrieben: „Ihr tut alle so, als hätte sie es mit Absicht gemacht, aber es war offensichtlich ein Versehen. Sie hat versucht, ihn auf ihre Schulter zu nehmen und er ist wahrscheinlich aus ihrem Arm gesprungen.“

Frau muss mit Hund das Flugzeug verlassen: Mitreisende berichten, wie es zu der Situation kam

In einem zweiten Video berichten @lauren_ide und ihre Partnerin genauere Details zu der Geschichte. Offenbar habe die Hundehalterin von Anfang an den Eindruck gemacht, als würde „etwas mit ihr nicht stimmen“. Ob es an Alkohol oder anderen Rauschmitteln gelegen habe, sei nicht klar. Allerdings wäre der Pudel in seiner Tragetasche sehr unruhig gewesen, weshalb die Frau ihn auf ihren Schoß ließ. Das wiederum bemängelten die Flugbegleiter, da es den Richtlinien der Airline widersprach. Als die Hundebesitzerin nach wiederholter Aufforderung den Vierbeiner nicht zurück in die Tragetasche setzte, wurde sie aufgefordert, das Flugzeug zu verlassen. In dieser Situation ist offenbar das Video entstanden.