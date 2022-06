VBLP an der Spitze: HR Beratung gewinnt Business Hero Award 2022

Teilen

VBLP wurde für die individuelle Beratung zu allen Themen der Personalveränderung bereits mehrfach ausgezeichnet © VBLP GmbH

Mit ihrem individuellen Beratungsangebot zu allen Themen der Personalveränderung sichert sich VBLP einen der Best of Best-Plätze unter den Gewinnern des Business Hero Awards 2022.

München (ots) -

Mit ihrem individuellen Beratungsangebot zu allen Themen der Personalveränderung sichert sich VBLP einen der Best of Best-Plätze unter den Gewinnern des Business Hero Awards 2022.

Kompetenz, Leidenschaft & Erfahrung: Bei VBLP kommt alles zusammen

Die erfahrenen Berater der VBLP bieten Fach- und Führungskräften einschließlich Managern auf C-Level Ebene seit mehr als 30 Jahren eine maßgeschneiderte 1:1 Beratung über Newplacement. Darüber hinaus ist VBLP einer der Top-Ansprechpartner für die kompetente Beratung bei Transformations und Restrukturierungsprozessen und sorgt im Change, Coaching und Interim-Management sowie bei Transfergesellschaften für innovative und ergebnisorientierte Lösungen. Die Jury würdigt VBLP für seine qualitativ hochwertigen und individuellen Beratungslösungen. Die herausragende Qualität wird unter anderem durch die eigene VBLP Akademie sowie regelmäßige interne und externe Weiterbildungen gesichert. Das Team aus über 100 Beratern und Mitarbeitern vereint vielfältige Erfahrung, Professionalität, HR Kompetenz und Empathie in der Arbeit.

Als exklusives Mitglied der weltweit tätigen ARBORA GLOBAL Organisation, verfügt VBLP über ein starkes und international weitreichendes Netzwerk in mehr als 30 Ländern.

VBLP bietet ausgezeichnete Beratung

Und das ist wörtlich zu nehmen. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Beratungsunternehmen hat es in die Top 3 des HR Excellence Awards 2021 in der Kategorie „Digital Solutions“ geschafft. Die Fachjury war überzeugt von dem Out- und Newplacement Tool VBLP Digital, mit dem eine Beratung 24/7 möglich ist. Entstanden aus dem Wissen von über 10.000 Beratungen, unterstützt VBLP Digital im gesamten Veränderungsprozess Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie Klienten. Vom Reflexions- und Coachingprozess, über die Persönlichkeitsanalyse bis zum Veränderungsprozess sowie der effektiven Suche nach einem attraktiven Arbeitsplatz begleitet VBLP Digital alle Beteiligten effektiv und nachhaltig für zügige Erfolge.

Kunden und Klienten nutzen und schätzen die persönliche Beratung, sowie die Möglichkeit, auf das Wissen von VBLP Digital zeit- und ortsunabhängig zugreifen zu können. Das Repertoire an Beratungsleistungen von VBLP wird auch in Zukunft weiter nach den individuellen Bedarfen und Anforderungen der Kunden ausgebaut und optimiert.

Weitere Informationen zu VBLP erhalten Sie über den folgenden Link: https://www.vblp-newplacement.de/de/

Pressekontakt:

VBLP GmbH

Herzog-Heinrich-Str. 11-13, 80336 München

Homepage: https://www.vblp-newplacement.de/de/

Ansprechpartnerin: Iris Manshusen

E-Mail: iris.manshusen@vblp.de

Original-Content von: VBLP GmbH, übermittelt durch news aktuell

Unternehmensnachrichten präsentiert von Presseportal

Presseportal © Presseportal

news aktuell GmbH

Mittelweg 144

20148 Hamburg

E-Mail: info@newsaktuell.de

www.newsaktuell.de/kontakt