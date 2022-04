Sycor gewinnt SAP Innovation Award

Teilen

SAP Innovation Award © Sycor GmbH

Sycor hat den SAP Innovation Award 2022 gewonnen. „Als IT-Dienstleister des Mittelstands und langjähriger SAP-Partner, freuen wir uns ganz besonders über diese Auszeichnung. Zum einen, weil wir im Rahmen des Projektes wertvolle neue Erfahrungen sammeln konnten, die wir nun selbstverständlich in unsere Kundenprojekte einfließen lassen.

Göttingen (ots) -

Sieben SAP Cloud Lösungen auf einen Streich.

„Eat your own Dog Food“ Projekt liefert direkten Nutzen.

Sycor hat den SAP Innovation Award 2022 gewonnen. „Als IT-Dienstleister des Mittelstands und langjähriger SAP-Partner, freuen wir uns ganz besonders über diese Auszeichnung. Zum einen, weil wir im Rahmen des Projektes wertvolle neue Erfahrungen sammeln konnten, die wir nun selbstverständlich in unsere Kundenprojekte einfließen lassen. Zum anderen, weil wir als Unternehmen direkt und nachhaltig profitieren. In weniger als 10 Monaten sieben SAP Public Cloud Lösungen innerhalb eines globalen Rollouts zu implementieren und dabei Kernprozesse sofort spürbar zu vereinfachen, ist ein echter Erfolg. Wir bedanken uns herzlich bei der SAP für den Award und gleichzeitig bei unseren rund 150 Prozessbeteiligten aus allen Sycor-Abteilungen sowie bei unseren externen Projektpartnern, insbesondere der Walldorf Consulting AG. Eine großartige Teamleistung“, so Thomas Ahlers, CEO, Sycor Group.

„Mit den SAP Innovation Awards werden zukunftsorientierte Unternehmen ausgezeichnet, die sich die neuesten SAP-Produkte und -Technologien zunutze machen, um Innovationen voranzutreiben und die SAP-Community zu inspirieren. Das ist uns - als erfahrenen SAP Beratern - in diesem „Eat your own Dog Food“ Projekt gelungen, worauf wir wirklich stolz sind“, ergänzt Manfred Großmann, Vice President Corporate IT & Project Excellence bei Sycor. „Durch den Einsatz verschiedener SAP-Lösungen - rund um eine SAP S/4HANA Cloud für Professional Services - wie SAP Marketing Cloud und SAP Sales Cloud, SAP Analytics Cloud, SAP SuccessFactors, SAP Concur und deren Zusammenführung durch die SAP Business Technology Platform (BTP) in der Gesamtintegration, haben wir ein hochintegriertes, digitales Prozessnetzwerk auf Basis von Best-Practice-Prozessen geschaffen - unsere neue Sycor Intelligent Business Plattform. So sind wir für zukünftiges Wachstum gerüstet und können die Total Cost of Ownership im Vergleich zu den bisherigen Lösungen optimieren. Überzeugt haben wir die SAP-Jury durch Ganzheitlichkeit, Excellence in der Umsetzung sowie schnell realisierten Nutzen. Eine Kombination, die wir im Alltag als IT-Dienstleister - angesichts immer komplexerer Digitalisierungsherausforderungen - selbstverständlich auch unseren Kunden bieten.“

Auf der offiziellen Innovation Award Website der SAP wird zudem auf eine geringere Reaktionszeit gegenüber Kunden, verbesserte Kommunikationsmodelle mit Partnern und Echtzeit-Einsichten in der Datenanalyse, die proaktives Handeln ermöglichen, verwiesen. SAP und Sycor im perfekten Zusammenspiel.

Inspiration und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre eigenen SAP Projekte (z.B. S/4 HANA Migration) finden Sie im Sycor Download-Center: Anfrage Whitepaper SAP S/4HANA Migration | Formulare | SAP Mittelstand | Sycor (sycor-group.com) (URL: https://ots.de/i0Lha1) und sehr gerne im direkten Gespräch. Unsere Experten stehen jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung.

Pressekontakt:

Sven Frenzel, Chief Marketing Officer, Sycor GmbH, Telefon +49 551 490 2024, E-Mail Sven.Frenzel@sycor.de

Original-Content von: Sycor GmbH, übermittelt durch news aktuell

Unternehmensnachrichten präsentiert von Presseportal

Presseportal © Presseportal

news aktuell GmbH

Mittelweg 144

20148 Hamburg

E-Mail: info@newsaktuell.de

www.newsaktuell.de/kontakt