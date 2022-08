So kommen Urlauber gesund in und durch den Urlaub - Praktische Checkliste zur Reisegesundheit steht jetzt zum kostenlosen Download bereit

Pressebild ©GSK: Die ausführliche Checkliste zum Abhaken gibt es jetzt zum kostenlosen Download auf www.bereit-zu-reisen.de. © GSK/GettyImages_Fokke Baarssen/GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Mit der Familie in die Ferien fahren, beim Städtetrip Inspirationen sammeln, zum Wandern mit Freunden aufbrechen: Wer verreist, möchte eine unbeschwerte Zeit genießen und gesund zurückkehren. Damit das gelingt, muss man an einiges denken.

München (ots)

Mit der Familie in die Ferien fahren, beim Städtetrip Inspirationen sammeln, zum Wandern mit Freunden aufbrechen: Wer verreist, möchte eine unbeschwerte Zeit genießen und gesund zurückkehren. Damit das gelingt, muss man an einiges denken. Von den Einreisebestimmungen des Urlaubslandes über den Check des Impfschutzes, der Krankenversicherung und der Reise-Apotheke bis hin zu Sonnenschutz und Hinweisen für Essen und Trinken. Wer sich diese Checkliste zum Abhaken downloadet und ausdruckt, kann wesentlich entspannter in die Reisevorbereitungen starten. Denn die umfassende Liste lässt nichts vergessen, damit rund um den Urlaub die eigene Gesundheit geschützt bleibt.

Die Gesundheit reist immer mit

„Cook it, peel it or forget it“: Lange Zeit war das die wichtigste Gesundheitsregel für viele, wenn man in ferne Länder aufgebrochen ist. Speisen sollten gekocht sein und Früchte geschält werden, oder man sollte auf sie verzichten. Grundsätzlich sollte man Eiswürfel oder Crushed Ice in Getränken meiden, Leitungswasser nur abgekocht verwenden sowie bei Getränken auf industriell verschlossene Behälter achten. Denn in vielen Urlaubsregionen können kontaminierte Lebensmittel Viren, wie den hochansteckenden Hepatitis-A-Virus, übertragen. Aus diesem Grund sollte auch das Thema Impfschutz Teil jeder guten Checkliste zur Urlaubsvorbereitung sein. Gegen Hepatitis A kann man sich beispielsweise noch bis einen Tag vor der Anreise impfen lassen und so beruhigt in den Urlaub starten. Tatsächlich ist der Impfpass-Check durch die Hausärztin oder den Hausarzt eine der wichtigsten Maßnahmen, um die Gesundheit auf Reisen zu schützen - egal, ob sich das Ziel in der Nähe befindet oder weit entfernt ist.

Eine ausführliche Urlaubs-Checkliste zum kostenfreien Herunterladen und viele weitere nützliche Infos stehen auf www.bereit-zu-reisen.de zur Verfügung. In diesem Sinne: Gute Reise!

Über GSK

GSK ist ein forschendes, weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.de.gsk.com.

NP-DE-TVX-PRSR-220008; 07/2022

