Selbstbewusst auffallen, egal wo - mit der neuen Seastar Kollektion

Lange war man der Meinung, dass Taucheruhren nur an die Handgelenke starker Männer gehören, die ihr halbes Leben unter Wasser verbringen. Tissot findet, dass diese Ansicht über die leistungsstarken Uhren längst überholt ist, und präsentiert daher mit großer Freude eine neue Kollektion von Seastar Modellen, die jederzeit und überall an jedes Handgelenk passen.

Eine neue Sicht auf die Welt

Genau dies bietet eine moderne und stilvolle Taucheruhr. Nach wie vor handelt es sich um eine extrem zuverlässige Taucheruhr. Doch gleichzeitig besticht sie in jedem Moment und an jedem Handgelenk als perfekter Begleiter. Eine elegante und harmonisch gestaltete Taucheruhr erfüllt sowohl bei einer idyllischen Reise als auch bei alltäglichen Aktivitäten ihren Zweck. Dabei geht es um so viel mehr als nur die Form oder Funktion. Denn eine Taucheruhr bedeutet immer auch das Versprechen, dass sie Ihnen in Ihrem Moment der Freiheit zur Seite stehen wird. Eine Taucheruhr ist das Tor zu Abenteuern, Reisen und dem Nervenkitzel eines erfüllten Lebens. Sie vermittelt am Handgelenk ein Gefühl von Harmonie und Zielstrebigkeit. Alles ist gut.

Für das Leben gemacht

An der Spitze der neuen Seastar Linie von Tissot stehen die Seastar 1000 Quartz und die Seastar 2000 Professional Powermatic 80 - zwei hochwertige Uhren aus den Schweizer Bergen, die bereit sind für ihren Einsatz im Meer.

Die 36 mm große Seastar 1000 Quartz verfügt über ein lackiertes Zifferblatt in schimmerndem Schwarz, Blau oder Weiß, das mit gelbgoldenen oder silbernen Details versehen ist. Das passende Edelstahlarmband zeigt sich beeindruckend solide. Der Besitzer der Uhr kann es gegen ein Silikonarmband in zahlreichen bunten Farbtönen austauschen, die von leuchtendem Orange und strahlendem Weiß bis hin zu beruhigendem Hellblau und technisch anmutendem Schwarz reichen. Die Uhr ist bis zu einem Druck von 30 bar (300 m) wasserdicht und verfügt über eine einseitig drehbare Lünette für die Zeitmessung bei Tauchgängen.

Daneben bietet die 46-mm-Automatikserie Seastar 2000 Professional Powermatic 80 fortschrittliche Leistungen und eine ebenso große Vielseitigkeit. Optisch besticht sie durch ihre muskulös anmutende Edelstahlsilhouette, die optional auch mit schwarzer PVD-Beschichtung erhältlich ist. Das Zifferblatt mit Wellenmuster wird entweder in Schwarz oder mit einem maritimen Farbverlauf von Blau nach Schwarz angeboten. Die Uhr ist mit einem amagnetischen Automatikwerk Powermatic 80 ausgestattet und verfügt über eine Wasserdichtigkeit bis zu einem Druck von 60 bar (600 m), eine einseitig drehbare Keramiklünette, eine verschraubte Krone mit Schutz, Super-LumiNova®-Details, ein automatisches Heliumauslassventil und die Taucheruhr-Zertifizierung nach ISO 6425 (2018).

Für jedes Handgelenk und jede Reise

Obwohl Tissot während der kreativen und technischen Konzeption der Seastar den Fokus maßgeblich auf Leistung und Zuverlässigkeit legte, wurden auch Stil und Vielseitigkeit keineswegs vernachlässigt. In der heutigen Welt verwischen zunehmend die Grenzen von Arbeit und Freizeit, formell und informell, Tag und Nacht oder aber Mann und Frau. Und so kann auch eine Taucheruhr, die überdies bis zu einem Druck von 60 bar (600 m) wasserdicht ist, immer noch schick, elegant und stilvoll sein. Sowohl die Seastar 1000 Quartz als auch die Seastar 2000 Professional Powermatic 80 bestechen mit ihrer ansprechenden Optik als passende Uhr für sämtliche Anlässe. Mit diesen Modellen gelingt Ihnen überall ein selbstbewusster Auftritt. Gleichzeitig sind die Uhren jederzeit bereit für die Erforschung der Unterwasserwelt.

