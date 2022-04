PAUL gewinnt PropTech Germany Award - Doppelsieg als Revolutionär der Haustechnik

Unter dem Motto #proptechisthekey fanden die REAL PropTech Pitches statt - durchgeführt von blackprint. Dabei drehte sich alles um Innovationen der Property Technology, als Antworten auf künftige Herausforderungen in der Immobilienbranche. Der Aufruf zum Pitch brachte über 300 Stunden Lösungsinhalte zur digitalen Transformation von 200 teilnehmenden PropTechs der Immobilienwelt.

PAUL ist Sieger der Kategorie Gebäude und Energieeffizienz und gewinnt zudem den Hauptpreis des Gesamt-Awards. Sascha Müller, Gründer und Chairman von PAUL, nahm bei der Galaveranstaltung in Frankfurt beide Preise entgegen:

„Danke raelcube und blackprint! Diese Auszeichnung - gleich zwei Preise zu gewinnen - ehrt uns und verspricht ordentlich Rückenwind. Durch die Digitalisierung der Haustechnik spart PAUL 15 Prozent der Gesamt-Energie im Gebäudesektor. PAUL optimiert in nahezu Echtzeit Bestandsgebäude. Mit Sensoren, Aktoren und Künstlicher Intelligenz revolutionieren wir minimalinvasiv Wasser- und Heizungsnetze. PAUL kann und möchte 15 Millionen Tonnen CO2 in der Immobilienwirtschaft einsparen und ist damit ein wesentlicher Bestandteil für das Erreichen der Klimaziele in der Immobilienwirtschaft.“

Über PAUL: PAUL ist der Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft. PAUL hat einen Change-Prozess eingeleitet und schafft es, mithilfe von Künstlicher Intelligenz Bestandsgebäude CO2 neutral zu machen und das geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren und Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. Aktuell betreut PAUL über 80 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit rund 150.000 Wohneinheiten.

