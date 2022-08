Michael und Markus Kern: Warum die KERN GmbH so viele Kundenanfragen erhält

Teilen

michael-und-markus-kern-warum-die-kern-gmbh-so-viele-kundenanfragen-erh-lt.jpg © KERN GmbH

Michael und Markus Kern sind die Geschäftsführer der KERN GmbH, die sich auf den Bereich Spindelreparaturen spezialisiert hat. Mit einem hohen Qualitätsanspruch, umfassender Expertise und ausgeprägtem Servicegedanken haben die Profis es geschafft, ihr Unternehmen zum Spitzenreiter zu machen. Im Folgenden erfahren Sie, warum sich so viele Kunden an die Experten der Kern GmbH wenden.

Burladingen (ots)

Die Spindel ist die zentrale Einheit von hochspezialisierten CNC-Maschinen, wie sie zum Beispiel in der Zerspanungstechnik, der Luftfahrt oder der Autoindustrie eingesetzt werden. Weil sie täglich einer immensen Krafteinwirkung ausgesetzt sind, müssen sie regelmäßig repariert werden. Michael und Markus Kern von der KERN GmbH fokussieren sich nicht nur auf die qualitativ hochwertige Reparatur der Motorspindeln, sondern auch auf deren ganzheitliche Instandsetzung, Optimierung und Modifikation. „Unsere Mission ist es, dass die Spindeln länger durchhalten und präzise bleiben“, so der Geschäftsführer Michael Kern.

In bereits über 20 Jahren am Markt hat sich das Familienunternehmen einen ganz besonderen Stand in der Branche erarbeitet. Michael und Markus Kern und auch ihre fast 30 Mitarbeiter, verfügen über langjährige Erfahrung, großes Know-how und eine beeindruckende Expertise. Mit höchsten Qualitätsstandards, Konstanz und bestem Service hat die KERN GmbH sich weltweit einen Stamm namhafter Kunden aufgebaut und gilt als der Experte für Spindelreparaturen. Das sind nur einige der Gründe, warum das Unternehmen von Kunden geradezu überrannt wird.

Konstante Qualität für jedes Kundenbedürfnis

Die KERN GmbH hat in den über 20 Jahren, die sie bereits am Markt ist, über sechseinhalb Tausend Kunden erfolgreich bedient. Zu ihren Stammkunden zählen Großkonzerne, wie Porsche, Daimler, Bosch und Airbus. Das Unternehmen um Michael und Markus Kern ist in sämtlichen Marktführern der Welt vertreten und hat sich somit, viel Vertrauen auf Kundenseite verschafft. So sind sie nun nicht nur verstärkt im Mittelstand vertreten ist, sondern generieren stetig unzählige Kundenanfragen. Neben großen Konzernen betreuen die Experten Michael und Markus Kern auch kleinere Betriebe, die meistens Express-Reparaturen benötigen. Auch diesen Prozess haben die Experten mittlerweile hinsichtlich Umfang und Schnelligkeit perfektioniert. Das Unternehmen hat sich zudem ein Partnernetzwerk im Maschinenservicebereich aufgebaut. Das heißt, für Kunden kann zusätzlich der Ein- und Ausbau inklusive der Installation und perfekten Einstellung der Spindel übernommen werden.

Großkonzerne hingegen verfügen in Regel über Ersatzspindeln und über das Personal, das die defekte Spindel aus- und einbaut. Was für diese Kunden zählt, sind die Qualität und die Laufzeit der Spindel - Lieferzeit und Preis spielen hier eine eher untergeordnete Rolle. Die KERN GmbH konnte sich durch ihren hohen Qualitätsanspruch über die Jahre erfolgreich am Markt durchsetzen und hochwertige Ergebnisse abliefern - und das konstant. Diese Konstanz spielt in der Branche eine wichtige Rolle und die KERN GmbH kann sie seit über 15 Jahren vorweisen. „Es bringt nichts, wenn man eine Reparatur fünfmal gut hinbekommt und anschließend dann dreimal wieder nicht so gut“, erklärt der Geschäftsführer Markus Kern, der bereits seit vielen Jahren mit den Großkonzernen arbeitet.

Michael und Markus Kern: Experten mit weltweitem Kundenstamm

Aufgrund von Service und Leistung, aber auch durch Mitgliedschaften verschiedener Verbände, Präsenz auf relevanten Messen, einen starken Internetauftritt und gutem Onlinemarketing, ist die KERN GmbH europaweit bekannt geworden. „Mittlerweile kontrollieren wir zu großen Teilen den tschechischen Markt, sind in Litauen und Holland unterwegs und haben selbst in Abu Dhabi, Dubai und Mexiko große Kunden, wie General Motors oder Boeing“, erzählt Michael Kern. Durch regelmäßige Weiterempfehlung werden monatlich neue Kunden gewonnen - das geht mittlerweile so weit, dass die Experten unzählige Anfragen von Kunden und jenen, die es noch werden wollen, erhalten.

Das Unternehmen ist nicht zuletzt durch seine Arbeitsweise so erfolgreich geworden. Sie sind stark digital aufgestellt und es gibt klare Prozesse, die es im Endeffekt ausschließen, dass grobe Fehler passieren. Durch das reine Serviceangebot ist die KERN GmbH sehr flexibel und bei Problemen immer schnell zur Stelle. Durch die Art und Weise ihrer Reparatur heben sich die Experten dabei deutlich von der Konkurrenz ab.

Bereits die Ausfallanalyse verläuft gänzlich anders, als bei vielen anderen Anbietern. Hinzu kommen die Montage, ein kompletter Reinigungsprozess, der Aufarbeitungsprozess und schließlich die Montage sowie der Testprozess - alles nach höchstem Standard perfektioniert. „Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir sehr starke Führungskräfte im Unternehmen haben. Unsere Mitarbeiter, wie Serviceleiter und Meister, haben mit den Jahren unfassbar viel Expertise und Know-how aufgebaut“, sagt Michael Kern. Von seinen 28 Mitarbeitern sind rund 80 Prozent bereits seit über zehn Jahren im Unternehmen.

Der Erfolg kann sich sehen lassen

Die Referenzen und die Resultate der KERN GmbH sprechen für sich. Neben einer qualitativen Reparatur hat man es geschafft, die Laufzeiten der einzelnen Spindeln massiv in die Höhe zu treiben und sie zum Teil sogar zu vervierfachen. Insgesamt ist die Produktivität in ihrem Maschinenmarkt sehr hoch. Die Kunden profitieren zudem von umfassender und intensiver Beratung. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden können die Spindeln so auf die Anwendung des Kunden abgestimmt werden, dass es keine Probleme mehr gibt - bis die Symbiose zwischen Spindel und Maschine perfekt ist. Für das beratungs- und lösungsorientierte Team um Michael und Markus Kern gehört das zur Dienstleistung dazu - und der Erfolg gibt ihnen recht.

Sie möchten im Bereich Spindelreparaturen professionell und qualitativ von einem marktführenden Unternehmen betreut werden? Melden Sie sich jetzt bei Michael und Markus Kern von der KERN GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

https://spindelfullservice.com/

Pressekontakt:

Markus und Michael Kern

E-mail: kern@spindelfullservice.de

Tel.: +49 (0)7475 9510-0



Pressekontakt:

Ruben Schäfer

redaktion@dcfverlag.de

Original-Content von: KERN GmbH, übermittelt durch news aktuell

Unternehmensnachrichten präsentiert von Presseportal

Presseportal © Presseportal

news aktuell GmbH

Mittelweg 144

20148 Hamburg

E-Mail: info@newsaktuell.de

www.newsaktuell.de/kontakt