Journalistenpreis Abdruck 2022 verliehen: Preisverleihung in Leipzig

Die Gewinner des 17. Journalistenpreises Abdruck wurden in Leipzig ausgezeichnet. Gewonnen haben Sabine Hoffmann (HOERZU Gesundheit), Nele Langosch (Psychologie heute), Rieke Sprotte (Redaktion Markt/NDR) sowie die Redaktion „Doc Fischer“ (SWR) und Lukas Benedikt Kohlenbach (WDR 5 Quarks). Die Preisverleihung fand im Rahmen der Zahntechnik plus in Leipzig statt. Doc Felix, Arzt und Influencer für Gesundheitsthemen moderierte die Veranstaltung.

In der Kategorie Print zeichnete die Jury gleich zwei Journalistinnen aus: Sabine Hoffmann für ihren Artikel „Neue Methoden & Materialien: So zeigt man gerne Zähne“ in der HOERZU Gesundheit und Nele Langosch für „Therapie für Zahn und Seele“, der in Psychologie heute erschienen ist.

Auch in Kategorie TV zwei Preise

Umfassend diskutierte die Jury in der Kategorie TV. „Das war ein ganz starker Jahrgang“, fasst Dirk Kropp, Geschäftsführer proDente, zusammen. „Es gab zahlreiche brillante Einsendungen, die uns die Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Schließlich haben wir uns auf zwei Gewinnerbeiträge mit brandaktuellen Themen geeinigt.“ So können sich Rieke Sprotte und die Redaktion Markt im NDR freuen. Ebenso würdigt die Jury die Einsendung „Parodontitis: Unbehandelt kann sie schwere Krankheiten auslösen“ von der Redaktion Doc Fischer, SWR.

Hörfunk - Das geht uns alle an

Lukas Benedikt Kohlenbach erhält für seinen Beitrag „Zähneputzen: Vor oder nach dem Frühstück?“, WDR 5 Quarks, den Journalistenpreis in der Kategorie Hörfunk. „Das ist sehr gute Aufklärungsarbeit“, kommentiert Kropp das Juryvotum.

In der Kategorie Online gibt es in diesem Jahr keine Auszeichnung.

Sonderpreis für Patientenratgeber

Die Publikation von Prof. Dr. James Deschner und Peter Erik Felzer „Gesund beginnt im Mund! Wie die richtige Zahnpflege vor Herzinfarkt & Co. schützen kann“ erhält einen undotierten Sonderpreis in der Kategorie Print.

