Hochzeitsplaner Ausbildung führt in 6 Monaten zum erfolgreichen Traumberuf: Mit einer strukturierten Ausbildung zum professionellen Hochzeitsplaner werden

Hochzeitsplaner werden - lernen, worauf es ankommt, wie sie professionell auftreten, Kunden gewinnen, ihre Preise gestalten und unvergessliche Hochzeiten planen © TBHP GmbH

Das Team von „Traumberuf Hochzeitsplaner“ vermittelt angehenden Hochzeitsplanern das nötige Handwerkszeug, damit der Start in ihren Traumberuf von Erfolg gekrönt ist. Sie lernen, worauf es ankommt, wie sie professionell auftreten, Kunden gewinnen, ihre Preise gestalten und unvergessliche Hochzeiten planen.

Hanau (ots) -

Von den Profis lernen

Carina Maikranz und Melanie Avanessian sind erfahrene Hochzeitsplanerinnen mit Leib und Seele. Zu Beginn ihrer Karriere mussten sie mühevoll selbst herausfinden, wie der Markt funktioniert und worauf es in diesem Beruf ankommt.Ihren KundInnen möchten sie diesen herausfordernden Weg ersparen.

In den letzten fünf Jahren haben die beiden Hochzeitsplanerinnen über 100 Hochzeiten selbst geplant und erfolgreich durchgeführt. Ihre Expertise geben sie nun an die TeilnehmerInnen ihres Online-Trainings weiter.

Melanie Avanessian , die Expertin für Hochzeitsplanung betont: „Veranstaltungen zu planen, ist nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Berufung und genau das war der Grund wieso wir unser Projekt ins Lebens gerufen haben. Wir teilen unsere Erfahrungen, geben unser gesamtes Wissen weiter und zeigen, was der reale Job Hochzeitsplaner mit sich bringt.“

In sechs Monaten zum erfolgreichen Hochzeitsplaner Business

Das Training von „Traumberuf Hochzeitsplaner“ verspricht messbare Ergebnisse. Innerhalb von sechs Monaten lernen Berufsanfänger, wie sie ihr eigenes erfolgreiches Hochzeitsplaner Business aufbauen und langfristig in diesem Beruf bestehen. Das Experten-Team begleitet und berät sie bei all ihren Schritten und bietet die Hilfestellung, die die angehenden PlanerInnen benötigen, um die anfänglichen Hürden zu meistern. Diese bekommen bewährte Strategien und einen klaren Fahrplan an die Hand, so dass sich der Erfolg nahezu von selbst einstellt.

Zusammenspiel aus vier Faktoren

Maikranz und Avanessian wissen, worauf es ankommt, wenn man als Hochzeitsplaner erfolgreich sein möchte: Das Geheimnis ist ein Zusammenspiel aus den Faktoren Mindset, praktisches Know-how, Strategie und Sichtbarkeit. Zunächst braucht es als UnternehmerIn die richtige Einstellung gegenüber Verkaufen und Geld, was gleichzeitig auch die Basis für mehr Selbstsicherheit in der Selbständigkeit ist. Hier legen Nachwuchsunternehmer den Grundstein für ihren künftigen Erfolg. Anschließend lernen sie alles rund um die Hochzeitsplanung, denn ein souveräner Auftritt und fundiertes Wissen sind die Voraussetzungen für zufriedene Kunden.

Mit der richtigen Positionierung und Kundenansprache gewinnt der angehende Hochzeitsplaner seine ersten Kunden. Auch in diesem Bereich lernen die Teilnehmer, es von Anfang an richtig zu machen und typische Fehler zu vermeiden. Abgerundet wird das Ganze mit einem klaren Fahrplan Richtung Sichtbarkeit, damit sie von Interessenten auch gefunden werden.

„Vor allem in Zeiten von Corona hat sich gezeigt, dass viele Hochzeitsplaner schlecht aufgestellt waren. Obwohl wir in den letzten Jahren einen Boom in der Hochzeitsbranche festgestellt haben und der Beruf des Hochzeitsplaners immer mehr an Bedeutung gewinnt, haben nur wenige Hochzeitsplaner, die auf dem Markt sind, Erfolg.“, berichtet Carina Maikranz.

„Der Grund dafür liegt darin, dass sie kein funktionierendes Marketing haben und ihre Prozesse, wie man eine Hochzeit professionell plant, nicht stimmen. All das bringen wir unseren überwiegend weiblichen Teilnehmerinnen praxisorientiert bei.“, führt die Gründerin weiter aus.

Mehr Informationen unter www.traumberufhochzeitsplaner.com

