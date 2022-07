Feuer bedroht SOS-Babyhaus: Elf Babys in Sicherheit gebracht

SOS Babies Home.jpg © SOS-Kinderdörfer Griechenland

Erneuter Feueralarm bei den SOS-Kinderdörfern in Griechenland: Am Dienstag musste das SOS-Babyhaus in dem Athener Vorort Penteli evakuiert werden. Elf Babys im Alter von 3-11 Monaten wurden in Sicherheit gebracht.

George Protopapas, Leiter der Hilfsorganisation in Griechenland, sagt: „Als die erste Brandmeldung kam, versuchten die Einsatzkräfte noch, das Feuer unter Kontrolle zu bringen - vergeblich!“ Innerhalb kurzer Zeit hätten sich die Flammen ausgebreitet.

Die Babys und Mitarbeiter haben im Attika-Kinderschutzzentrum MITERA Zuflucht gefunden. Protopapas sagt: „Ich kann mich nur bedanken für die großartige Unterstützung: beim MITERA-Zentrum für die schnelle und unkomplizierte Hilfe, bei unseren Mitarbeitern, die - egal, ob sie im Dienst waren oder nicht - die Babys begleitet haben und weiter betreuen, und bei den vielen jungen Ehrenamtlichen, die aus allen Richtungen mit ihren Fahrrädern gekommen sind, um zu helfen.“

Die Evakuierung des Babyhauses ist bereits die dritte innerhalb von zwei Monaten bei den SOS-Kinderdörfern in Griechenland. Erst letzte Woche mussten Kinder und Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfs Alexandroupolis vor dem Feuer in Sicherheit gebracht werden, einen Monat zuvor war das SOS-Kinderdorf Vari in Athen geräumt worden. In beiden Fällen konnten die Kinder nach kurzer Zeit in ihr Zuhause zurückkehren.

Im SOS-Babyhaus in Penteli werden elternlose Babys im Alter bis zu 15 Monaten liebevoll und individuell betreut. Die meisten der Kinder wurden ausgesetzt oder auf der Säuglingsstation zurückgelassen.

