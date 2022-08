Eyüp Aramaz: Experte für Mitarbeitergewinnung für Bäckereien, Konditoreien und Cafés

Eyüp Aramaz ist der Gründer und Geschäftsführer der Aramaz Digital GmbH. Der Recruiting-Experte hilft der Bäckereien und Konditoreien dabei, ausgebildete Fachkräfte und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu binden. Durch zielgruppenorientierte, digitale Marketingstrategien bringt er seinen Kunden mehr Sichtbarkeit und Reichweite.

Bielefeld (ots)

Der seit einigen Jahren grassierende Fachkräftemangel macht auch vor der Bäckerbranche nicht halt. Immer mehr Konditoren und Bäckermeister beklagen offene Stellen, für die sie trotz aller Bemühungen die passenden Mitarbeiter nicht finden - und das, obwohl gerade in diesem Metier Jobs sehr krisensicher sind. „Bäckereien mangelt es nicht an Kunden. Viele sind dennoch von Schließungen bedroht, weil ihnen die Mitarbeiter fehlen“, sagt Eyüp Aramaz.

Der Geschäftsführer der Aramaz Digital GmbH in Bielefeld hat sich auf das Mitarbeiter-Problem dieser Branche spezialisiert und für das Bäckerhandwerk eine maßgeschneiderte Strategie entwickelt, die in systematischen Schritten dazu führt, offene Stellen innerhalb eines Monats mit Fachkräften zu besetzen und diese langfristig zu binden. Um potenzielle Traum-Mitarbeiter für seine Kunden anzuwerben, setzt er auf die sozialen Medien und optimierte Bewerbungsprozesse.

Modern, offen, transparent - so muss Marketing heute sein

„Gerade im Bäckerhandwerk erlebe ich immer wieder, dass Geschäftsleitungen einfach nicht mit der Zeit gehen. Auf alte Traditionen zu setzen, ist sicher richtig - wenn es um die bewährte Qualität der Produkte dieser Branche geht. Beim Thema Marketing und Mitarbeiterwerbung aber haben die meisten dringend eine Modernisierung nötig“, erklärt Eyüp Aramaz. Wer seine Wunsch-Mitarbeiter heute erreichen will, muss also mit der Zeit gehen. Anzeigen in Tageszeitungen machen diesen Job längst nicht mehr. Aber auch im Internet ist ein modernes, zeitgemäßes und technisch einwandfreies Vorgehen wichtig.

Digitale Omnipräsenz ist heute unverzichtbar

Ein großes Problem, das der Mitarbeitergewinnung- und -bindung zugrunde liege, sei die Unsichtbarkeit von Unternehmen. Wer mit der Digitalisierung mitgehen und nicht hinten herunterfallen will, muss daher aktiv an seiner digitalen Omnipräsenz arbeiten, weiß der Experte Eyüp Aramaz. „Da gehen die besten Waren über den Ladentisch, aber an der Eigenwerbung wird viel zu viel gespart. Bäckereien müssen verstehen, dass heute ein Großteil der Bekanntmachung über das Internet läuft. Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok werden von modernen Unternehmen genutzt, um mit interessantem Storytelling auf sich aufmerksam zu machen.“ Nur so könne es gelingen, Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig an die Betriebe zu binden. Tageszeitungen und herkömmliche Stellenanzeigen in den einschlägigen Portalen können hier nicht mehr mithalten. Kaum jemand melde sich heutzutage noch auf eine solche Anzeige - erst recht keine Fachkräfte.

Sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren

Ein weiteres Problem, dass Aramaz bei der Mitarbeitergewinnung sieht, ist, dass die meisten Fachkräfte sich bereits in einem festen Arbeitsverhältnis befinden. Bäckereien und Konditoreien müssen sich daher selbst als attraktiver Arbeitgeber positionieren und diese Fachkräfte davon zu überzeugen, warum gerade ihr Betrieb der bessere Arbeitgeber ist. In der Zusammenarbeit mit seinen Kunden geht Eyüp Aramaz daher systematisch vor. Er analysiert den Status quo des Unternehmens, stellt die Vorzüge sowie die Unternehmensphilosophie heraus und baut daraus seine Kampagnen auf, die er in den sozialen Medien ausspielt. „Damit holen wir die Menschen genau dort ab, wo sie sich in ihrer Freizeit aufhalten. Nur so können wir sie wirklich erreichen.“

Um Mitarbeiter zu finden und langfristig zu binden, ist es unabdingbar, die Vorzüge des Unternehmens klar zu kommunizieren. Ein gutes Arbeitsklima, ein tolles Team, moderate Arbeitszeiten und ein fairer Lohn sind dabei ebenso wichtige Pluspunkte wie die Nähe zum Arbeitsplatz oder die gute Anbindung. „Im Gespräch mit meinen Kunden finden, sich immer auch weitere, ganz individuelle Punkte, die die Attraktivität des Unternehmens enorm steigern können und für ein Alleinstellungsmerkmal sorgen. Häufig kommen meine Kunden von selbst gar nicht darauf, was sie so unverwechselbar macht.“

Mit optimierten Bewerbungsprozessen zu langfristigen Erfolgen

Auch die Bewerbungsprozesse müssen heute an die aktuellen Bedingungen angepasst werden. Da die Anzeigen potenzielle Mitarbeiter und Fachkräfte meistens dann erreichen, wenn sie entspannt auf der Couch sitzen und keine Bewerbungsunterlagen parat haben, ist es wichtig, ihnen auch hier entgegenzukommen. Statt auf Anschreiben und Lebenslauf setzt Eyüp Aramaz daher auf ein Bewerbungsquiz. Das ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Kennenlernen, in dem die Bewerber bereits vorqualifiziert werden.

Das erleichtert den anschließenden Auswahlprozess, spart Geld, Nerven und Zeit. „Mit unserem einzigartigen Konzept konnten wir bereits mehr als 200 Bäckereien und Konditoreien zu mehr als 1500 bestens ausgebildeten Fachleuten verhelfen.“ Bäckereibetriebe erreichen durch die Zusammenarbeit mit Eyüp Aramaz eine höhere Ebene, etablieren sich als erfolgreiche und attraktive Arbeitgebermarke und ziehen damit zudem auch weitere Kunden an. Zusätzlich bieten die Experten von Aramaz Digital nun eine eigene Jobplattform an. Auf jetztjob.de haben potenzielle Bewerber einen direkten Zugang zu offenen und attraktiven Stellen.

Sie suchen selbst nach passenden Fachkräften für Ihre Bäckerei oder Konditorei und wünschen sich einen Experten an Ihrer Seite? Melden Sie sich jetzt bei Eyüp Aramaz von der Aramaz Digital GmbH und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!

