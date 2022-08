Djurat Sherzad: Wie er Coaches und Experten inspiriert und ihr Business optimiert

Djurat Sherzad ist der Gründer und Geschäftsführer der Djurat Sherzad Coaching & Consulting GmbH. Als Unternehmensberater unterstützt er Coaches und Experten dabei, das für ihren Erfolg notwendige Mindset zu entwickeln, ihre Onlinepräsenz zu stärken und mehr Kunden zu gewinnen. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht und was sein Konzept ausmacht.

Das Ziel von Coaches und Experten ist es, möglichst viele Menschen mit ihrem Fachwissen zu unterstützen und deren Leben in einem bestimmten Bereich spürbar zu verbessern. Demnach wollen sie eine Vielzahl an Kunden erreichen und ihr Team stetig erweitern, um dem meist hohen Bedarf an ihrer Dienstleistung gerecht zu werden. Allerdings stehen diesem Wunsch häufig diverse Hindernisse wie mangelndes Vertrauen ihrer Zielgruppe, fehlende Sichtbarkeit und holprige Abläufe entgegen. „Während sie in ihrem Fach ausgewiesene Experten sind, benötigen unsere Kunden in Dingen wie Positionierung, Prozessoptimierung oder Vertrieb häufig Unterstützung“, erklärt Djurat Sherzad von der Djurat Sherzad Coaching & Consulting GmbH.

„Treten in ihrem Business Probleme auf, zweifeln Coaches und Experten schnell an ihren unternehmerischen Fähigkeiten und ihrer fachlichen Kompetenz. Mehrheitlich sind jedoch nur geringfügige Anpassungen und die Optimierung ihres Mindsets nötig, um sie wieder auf Kurs zu bringen - dabei unterstützen wir sie“, führt der Unternehmensberater weiter aus. Djurat Sherzad musste bereits in jungen Jahren feststellen, dass man in dieser Welt selbst für den eigenen Erfolg kämpfen muss. Nachdem er ohne seine Familie als Geflüchteter nach Deutschland gekommen war, baute er sich aus eigener Kraft und allen Widrigkeiten zum Trotz ein erfolgreiches Business auf. Heute hilft er anderen Coaches und Experten mit seiner Erfahrung dabei, ihr Unternehmen ebenfalls zum gewünschten Erfolg zu führen.

Seriös und authentisch: Schritt für Schritt zu starker Onlinepräsenz

„Zu Beginn unserer Zusammenarbeit liegt unser Hauptaugenmerk darauf, die aktuelle Situation unserer Kunden unter die Lupe zu nehmen“, erklärt Djurat Sherzad. Auf Grundlage einer ausführlichen Analyse hierzu erarbeiten die Strategieberater einen passgenauen Schritt-für-Schritt-Plan, der die individuellen Bedürfnisse und Ziele der Coaches und Experten berücksichtigt. Gleichzeitig unterstützt das Team der Djurat Sherzad Coaching & Consulting GmbH ihre Kunden dabei, ihre Zielgruppe zu definieren - ein Schritt, den viele Unternehmen vernachlässigen. „Dies ist elementar, um mögliche Interessenten gezielt ansprechen zu können“, so der Unternehmensberater.

In der Folge bemüht sich Djurat Sherzad um die zielgenaue Umsetzung des erarbeiteten Konzepts. Hierfür hilft er seinen Kunden, sich als Experten in ihrer Branche zu präsentieren und die festgelegte Kundenklientel durch bewährte Vermarktungsstrategien auf deren hochpreisiges Premium-Angebot aufmerksam zu machen. „Unser primäres Ziel ist nicht, die Coaches und Experten um jeden Preis sichtbar zu machen - es geht uns vorwiegend um einen glaubwürdigen und einzigartigen Auftritt“, verrät der Experte. Unter diesem Leitsatz stellt er eine authentische Onlinepräsenz seiner Kunden sicher und gewinnt damit das Vertrauen kaufkräftiger Interessenten.

Mit dem richtigen Mindset zum Ziel: Vertrieb als Erfolgsgrundlage

„Ein weiteres wichtiges Fundament ist das Mindset der Coaches und Experten.“ Schließlich geht es für sie nicht nur darum, ein erstklassiges Angebot zu erstellen - sie müssen es auch verkaufen können. Der Experte vermittelt seinen Kunden daher stets die Notwendigkeit, sich im Sinne des unternehmerischen Erfolgs auch als Verkäufer zu betrachten. Hierfür hebt er all die positiven Aspekte daran hervor und sorgt so für neue, zielgerichtete Denkansätze.

„Wenn ich erfolgreich sein kann, dann schaffen das meine Kunden auch. Dafür müssen sie an sich und ihr Angebot glauben - dann können sie es auch verkaufen“, erklärt Djurat Sherzad. Der Unternehmensberater bringt Coaches und Experten zu diesem Zweck bei, wie sie mithilfe seiner innovativen 2-Call-Strategie nur noch mit Menschen mit tatsächlichem Kaufinteresse sprechen und sie systematisch von einem Vertragsabschluss überzeugen. Mit seiner Beratung konnte Djurat Sherzad auf diese Weise bereits mehr als 300 Coaches und Experten zu mehr Erfolg verhelfen.

