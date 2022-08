Die beliebte Familienmarke Schauma feierte am Sonntag, den 14. August, den dritten Schauma Family Day im AQUApark Oberhausen: Als Stargast mit dabei war die Moderatorin und Mutter Cathy Hummels

Teilen

Stargast Cathy Hummels, Moderatorin und Mutter, und Maskottchen Schaumi beim Schauma Family Day im AQUApark Oberhausen, der am 14.08.2022 stattfand. © Henkel AG & Co. KGaA

Sommer, Sonne, Sonnenschein - was gibt es Schöneres, als so einen Tag im Schwimmbad zu verbringen? Die beliebte Familienmarke Schauma feierte gestern, am 14.08.2022, den Schauma Family Day im AQUApark Oberhausen und begrüßte zahlreiche Familien sowie Stargast und Mutter Cathy Hummels.

Düsseldorf (ots) -

Sommer, Sonne, Sonnenschein - was gibt es Schöneres, als so einen Tag im Schwimmbad zu verbringen? Die beliebte Familienmarke Schauma feierte gestern, am 14.08.2022, den Schauma Family Day im AQUApark Oberhausen und begrüßte zahlreiche Familien sowie Stargast und Mutter Cathy Hummels. Seit Juni 2022 setzt sich Schauma dafür ein, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser in den Fokus von Familien zu rücken und die gemeinsame Zeit in den Freibädern Deutschlands zur Quality Time der Familie zu machen. Das Ziel: die Freibad-Saison gemeinsam genießen!

Auch für Cathy Hummels ist das Thema Schwimmenlernen eine Herzensangelegenheit. Die Moderatorin und Mutter eines 4-jährigen Sohnes hat erst kürzlich selbst die Erfahrung gemacht, eine:n Schwimmlehrer:in für ihren Nachwuchs zu suchen: „Ich hatte das Glück, das Ludwig im Urlaub an einem Schwimmkurs teilnehmen konnte. Ich bin mir aber durchaus darüber im Klaren, dass dieses Glück nur wenigen Familien und Kindern in Deutschland zu Teil wird und dass es an Lehrkräften fehlt - in so gut wie allen Schwimmbädern. Zusammen mit Schauma möchte ich in Oberhausen auf diesen Mangel aufmerksam machen, gleichzeitig die Eltern aber auch dazu animieren, alles zu geben, damit ihre Kinder Schwimmen lernen. Kaum eine andere Sportart ist so (überlebens)wichtig!“

Das Programm des Schauma Family Days war umfangreich: Twister-Rennen, Seifenblasen-Spaß, ein Hula-Hoop-Contest, ein Laufmattenlauf und ein Luftgitarren-Contest zur aktuellen Schauma-Playlist. Schauma Maskottchen Schaumi war ebenfalls mit von der Partie und machte die Schauma Family Days zu etwas ganz Besonderem für die ganze Familie.

„Wir waren bei den Schauma Family Days überwältigt von dem Feedback der Familien. Das Thema Schwimmenlernen und der gleichzeitige Mangel an Schwimmlehrer:innen beschäftigt Familien - und somit auch uns als Familienmarke - sehr. Es ist uns ein großes Anliegen, mit den Schauma Family Days nochmal mehr darauf aufmerksam zu machen. Gemeinsam mit dem AQUApark Oberhausen nun den dritten Schauma Family Day zu veranstalten und Groß und Klein einen unvergesslichen Tag zu bieten ist daher nur eines unserer Anliegen - mehr Kindern das Schwimmenlernen zu ermöglichen, das andere,“ so Erkan Kücük, Brand Activation Mananger Schauma, Henkel Beauty Care. In diesem Zuge spendete Schauma insgesamt 30.000 Euro an die Franziska von Almsick Stiftung, um Schulschwimmstunden zu organisieren.

*Quelle: https://www.eltern.de/kleinkind/erziehung/fit-fuers-wasser

Der nächste Schauma Family Day findet am 04.09.22 im SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnispark in Rudolstadt statt.

Pressekontakt:

Julia Lömker

BCW GmbH

+178 9355 366

henkelbeautycare@bcw-global.com

Original-Content von: Henkel AG & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell

Unternehmensnachrichten präsentiert von Presseportal

Presseportal © Presseportal

news aktuell GmbH

Mittelweg 144

20148 Hamburg

E-Mail: info@newsaktuell.de

www.newsaktuell.de/kontakt