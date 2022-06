R-Biopharm akquiriert australischen Laborgerätehersteller und molekularbiologischen Multiplex-Spezialisten AusDiagnostic

Der australische Laborgerätehersteller AusDiagnostics gehört jetzt zu R-Biopharm. © R-Biopharm AG

Erschließung neuer Marktsegmente in der klinischen Diagnostik - weltweite Sonderstellung als Systemanbieter im Labordiagnostik-Sektor

Darmstadt (ots) -

R-Biopharm AG, ein führendes und weltweit operierendes Biotechnologie-Unternehmen aus Deutschland, gibt die Akquisition von AusDiagnostics bekannt. Mit dem australischen Spezialisten und Hersteller für molekularbiologische Multiplex-Diagnostik, Extraktionsreagenzien und Laborautomationsgeräte erweitert R-Biopharm sein Produktportfolio. Das Unternehmen erschließt sich damit neue Marktsegmente in der klinischen Diagnostik und setzt seinen Weg der konsequenten Internationalisierung fort. „Die bestehenden und künftigen molekularbiologischen Multiplex-Analyseplattformen für syndromische Testungen des Systemanbieters AusDiagnostics erweitern unser molekularbiologisches Know-how und ergänzen perfekt unser bisheriges Portfolio in der klinischen Diagnostik“, sagt Christian Dreher, CEO von R-Biopharm. „Damit verstärken wir unsere Position als zuverlässiger Partner für Systemlösungen und bieten unseren Kunden zusätzliche Möglichkeiten der Diagnostik.“

Mit seiner Gründung brachte das australische Unternehmen 2006 seine patentierte Multiplex-Tandem-PCR (MT-PCR) auf den Markt: Die Technologie ermöglicht den simultanen Nachweis von aktuell bis zu 24 Erregern oder Resistenzgenen aus einer Probe und verkürzt damit langwierige Testverfahren in der Human- und Tierdiagnostik sowie der Umwelt-, Landwirtschafts- und Lebensmittelanalyse. Die Analyseplattform wird in Labors und Krankenhäusern auf der ganzen Welt eingesetzt, um eine breite Palette an Krankheiten zu erkennen.

Scott Gilroy, CEO von AusDiagnostics, sieht in der Akquisition ein aufregendes, neues Kapitel für das Unternehmen: „AusDiagnostics und die R-Biopharm AG verbindet die Leidenschaft für Innovationen im Bereich der Biotechnologie. Diese Übernahme stärkt AusDiagnostics und wird unsere globale Präsenz vorantreiben und vergrößern. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren ein enormes, branchenführendes Wachstum erlebt, das durch unsere breite Palette innovativer Produkte, unser talentiertes Team und unsere unglaublich treuen Kunden untermauert wurde. Der Beitritt zur R-Biopharm-Gruppe wird es uns ermöglichen, darauf weiter aufzubauen und unseren australischen und internationalen Kunden weiterhin außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten.“

AusDiagnostics hat heute 92 Mitarbeiter und Niederlassungen in Neuseeland, den USA und Großbritannien. Seine Produktionsstätten in Australien und Großbritannien versorgen ein ständig wachsendes Netz von mehr als 25 Vertriebshändlern und Partnern weltweit - wovon R-Biopharm weitere Synergie-Effekte für Produktion sowie internationalen Service und Support in seiner Sparte Klinische Diagnostik erwartet.

Über R-Biopharm

Die R-Biopharm AG mit Sitz in Darmstadt ist eines der führenden Biotechnologieunternehmen Deutschlands. Sie versteht sich als Wegbereiterin für Gesundheit und Lebensqualität. Ihr Anspruch: mit exzellenten Produkten und Lösungen für höchstmögliche Präzision, Sicherheit, Klarheit und Gewissheit sorgen - in Prävention, Therapie und Heilung. Forschung und Entwicklung bei R-Biopharm stellt sich mit seinen agilen Prozessen neuen Herausforderungen, um mit nachhaltigen Lösungen eine stetig wachsende Weltbevölkerung in ein neues Gesundheitszeitalter zu begleiten.

Als international anerkannter Spitzenanbieter steht R-Biopharm für die Entwicklung exzellenter Technologien, Produkte und Lösungen in den Bereichen Klinische Diagnostik, Nutrition Care und Lebensmittel- und Futtermittelanalytik. R-Biopharm ist Weltmarktführer bei Testsystemen im Bereich Allergenanalytik. Das Biotechnologieunternehmen steht für Produkte, die für die Gesundheit des Menschen von hoher Bedeutung sind. Dafür vereint es Entwicklung, Produktion und Vertrieb unter einem Dach und ist weltweit in mehr als 120 Ländern - durch 28 Tochterfirmen und 120 Distributoren - erfolgreich vertreten. Insgesamt beschäftigt das 1988 gegründete Familienunternehmen weltweit rund 1.300 Mitarbeiter (690 am Stammsitz in Darmstadt) und wurde mehrfach mit dem „Sustainability Award“ für nachhaltiges und profitables Wachstum ausgezeichnet. R-Biopharm steht für eine werteorientierte Unternehmenskultur und Unternehmensführung und ist in der zweiten Generation familiengeführt. Vorstandsvorsitzender ist Christian Dreher.

