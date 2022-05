Ab jetzt ist ALLES GEREGELT

Teilen

nurdie „allesgeregelt“ Slip / Periodenunterwäsche Stärke : normal © NUR DIE Germany GmbH

Sie gibt Sicherheit und sorgt für mehr Wohlbefinden: Die Periodenunterwäsche aus Bio-Baumwolle von NUR DIE kümmert sich Monat für Monat um die Tage und kann eine nachhaltigere Alternative zu Einwegprodukten sein.

Rheine (ots) -

Sie gibt Sicherheit und sorgt für mehr Wohlbefinden: Die Periodenunterwäsche aus Bio-Baumwolle von NUR DIE kümmert sich Monat für Monat um die Tage und kann eine nachhaltigere Alternative zu Einwegprodukten sein

Rot steht für Kraft, Mut und Lebensenergie. Aber längst nicht alle von uns, die es in der Regel jeden Monat mit dieser Farbe zu tun haben, sehen sie positiv. Vielen Frauen ist ihre Periode sogar peinlich und sie sind während ihrer Tage mit sich und ihrem Körper nicht im Flow. Höchste Zeit, das zu ändern, finden andere - und motivieren in den sozialen Netzwerken unter Hashtags wie #letstalkperiod oder #endofperiodshame zu mehr #bodypositivity und #femaleempowerment.

NUR DIE macht sich seit über 50 Jahren stark dafür, dass sich Frauen wohl in ihrer Haut fühlen. In Zusammenarbeit mit Textilingenieuren des australischen Royal Melbourne Institute of Technology wurde jetzt eine Periodenwäsche aus Bio-Baumwolle entwickelt, die Frauen und jungen Mädchen einen selbstbewussteren, freieren und natürlicheren Umgang mit ihrer Menstruation ermöglicht. Die waschbare Periodenunterwäsche ALLES GEREGELT steht für ein neues Bewusstsein und für den steigenden Wunsch vieler Frauen nach einer körper- und umweltfreundlicheren Alternative zu den gängigen Einwegprodukten.

Einmal kaufen und lange benutzen

Die meisten Frauen bekommen ihre Regelblutung mit 13 Jahren und haben sie bis 51. Das sind 38 Jahre mit 456 Perioden, die durchschnittlich 2280 Tage oder 6,25 Jahre dauern. In dieser Zeit verwenden sie tausende Einweg-Hygieneartikel, die viel Plastik enthalten, mit Pestiziden belastet sein können und - über die Zeit gerechnet - viel Geld kosten. Die waschbare, OCS und Oeko-Tex® Standard 100 zertifizierte Periodenunterwäsche von NUR DIE gibt Frauen zu einem fairen Preis ein Maximum an Sicherheit, gutem Gewissen und Komfort.

Anders als ein falsch sitzender Tampon oder eine verrutschte Binde ist die Hygienewäsche kaum zu spüren. Die Slips und Panties aus zertifizierter Bio-Baumwolle und sieben Prozent Elasthan zeichnen sich durch hohen Tragekomfort aus. Nichts zwickt oder engt ein: Das weiche, hautfreundliche Material ohne störende Nähte und Einnäh-Etikett schmiegt sich perfekt an. Durch die besondere Mehrlagen-Technologie ist ALLES GEREGELT auch im Schritt angenehm flach und optisch überhaupt nicht von normaler Unterwäsche zu unterscheiden. Und das ikonische NUR DIE Branding am Bündchen verstärkt den sportlich-legeren Eindruck.

12 Stunden Auslaufschutz - von der 1. bis zur 100. Wäsche

Die neue Periodenunterwäsche von NUR DIE gibt es in zwei unterschiedlichen Schnittformen als Panty und Slip, jeweils für die Menstruationsstärken „normal“ und „stark“. Die Wäsche für die normalen Tage nimmt in etwa das Volumen von drei marktüblichen Tampons der Stärke „normal“ auf. Slip und Panty für die starken Tage ersetzen etwa vier marktübliche Tampons der Stärke „normal“. Die Höschen können allein, in Kombination oder abwechselnd mit herkömmlichen Hygiene-Artikeln getragen werden.

ALLES GEREGELT mit der zum Patent angemeldeten Mehrlagen-Technologie schützt uns zuverlässig an jedem Tag der Periode bis zu 12 Stunden lang. Und immer dann, wenn wir vorbereitet und sicher sein wollen, dass alles gut geregelt ist:

- Die obere Schicht aus Baumwoll-Mesh leitet das Blut vom Körper weg.

- Die mittlere Schicht schließt die Flüssigkeit ein und ist bei Slip und Panty für die starken Tage doppelt gelegt.

- Die untere Lage verhindert das Auslaufen.

- Die äußere Schicht neutralisiert Gerüche.

In einer Studie zur Bestimmung der Flüssigkeitsaufnahme hat das renommierte Hohenstein Institut bestätigt: ALLES GEREGELT ist aufnahmestabil von der 1. bis zur 100. Wäsche. Die starke Variante hat eine deutlich höhere Aufnahmefähigkeit und -geschwindigkeit der Flüssigkeit als Wettbewerbsprodukte. Damit sorgt NUR DIE für ein besonders trockenes und angenehmes Tragegefühl.

Auswaschen, trocknen lassen, wiederverwenden

Die Wäsche sollte nach jedem Tragen kalt ausgespült werden, bis das Wasser klar ist. Anschließend bei 40 Grad in der Maschine mit der normalen Wäsche waschen und an der Luft trocknen.

Erhältlich sind Slips und Panties in der Drogerie, im Supermarkt und im Onlinehandel bei einer UVP von 15,99 Euro in den Größen S (36-38), M (40-42), L (44-46) und XL (48-50).

Begleitet wird die Lancierung ab Mai von einer groß angelegten Kommunikations-Kampagne mit Online-TV Beiträgen, Social-Media-Aktivierung und Influencer-Kooperationen.

Mit ALLES GEREGELT von NUR DIE ist in der Regel für alles gesorgt

Pressekontakt:

eckstein influence GmbH

Max Liebermann Allee 26

14109 Berlin

Mobile: 0049 - 151- 15910741

Telefon: 0049 30 56588873

Fax: 0049 30 56588974

Email : bc@ecksteinpr.de

www.ecksteininfluence.com

Original-Content von: NUR DIE Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell

Unternehmensnachrichten präsentiert von Presseportal

Presseportal © Presseportal

news aktuell GmbH

Mittelweg 144

20148 Hamburg

E-Mail: info@newsaktuell.de

www.newsaktuell.de/kontakt