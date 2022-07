35. Maschseefest 2022: Eine kulinarische und künstlerische Reise um die Welt

Maschseefest Hannover vom 27.7. - 14.8.2022 © HMTG, Münkel, Wyrwa/Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Am Mittwoch, 27. Juli startet Deutschlands größtes Seefest und ausgezeichnetes Food Festival ins 35. Veranstaltungsjahr! Mit großer Vorfreude und vielen neuen gastronomischen Konzepten kann nach zweijähriger Pause wieder rund um den Maschsee in Hannover an 19 Tagen gefeiert werden.

News zum Maschseefest

„Wir freuen uns, in diesem Jahr das kleine Jubiläum des Maschseefests feiern zu können. Mit vielfältigen kulinarischen Angeboten, Open-Air-Konzerten und Urlaubsstimmung mitten in der Stadt, heißen wir unsere Gäste wieder in Hannover willkommen. Mit der Auszeichnung durch das Reiseportal Big 7 Travel hat das Maschseefest den Sprung in die internationale Sichtbarkeit geschafft - eine Wertschätzung für alle Beteiligten“, so Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG).

Internationale Kulinarik auf rund 20.000m²

Das internationale Reiseportal Big 7 Travel hat das Mascheefest als einziges deutsches Sommerfestival unter die TOP 10 der Food Festivals gewählt. In dem Anfang Juni veröffentlichten Voting ist das Maschseefest auf Platz 9 gewählt worden. Aus der Begründung heißt es: „... dieses Fest am See ist ein Paradies für Feinschmecker. Mit internationaler Küche von Asien bis Mexiko gibt es eine große Auswahl...“ Mit den diesjährigen Angeboten und besonders auch den vielen neuen gastronomischen Konzepten wird auch die 35. Ausgabe des Maschseefest dieser Auszeichnung alle Ehre machen. Insgesamt gibt es über 4.000 Sitzplätze und viele Angebote „auf die Hand“ rund um den Maschsee verteilt. Beginnend im Nordwesten des Maschsees bietet die RADIO 21 Lounge einen schönen Blick in Richtung Nordufer. Bei „Waldkater meets Spain“ gibt es viele spanische Spezialitäten. Über den SeeBiergarten geht es dann weiter zum Nordufer des Maschsees: Der Maschsee Pavillon by TUI BLUE steht auch in diesem Jahr wieder für gute Cocktails - Weitblick inklusive. Das „Bährenstarke Leuchtturmeck“ kann traditionell als beliebtes Ziel für Bier- und Grillspezialitäten empfohlen werden, bei „Welcome to Miami“ können die Besucher ausgefallene Burger oder frische Bowls genießen. Das AL-DAR bietet seinen Gästen ein Urlaubserlebnis mit orientalischer Atmosphäre, direkt nebenan nehmen die Betreiber des „Tulum“ ihre Gäste mit auf einen Kurzurlaub nach Mexiko. Bei der „StrandAlm“ trifft historische Almhütte auf Sandstrand, deutsche Küche auf alpenländische Spezialitäten. Maki, Nigiri, Sashimi & Hot Sushi Rolls stehen beim Sushin auf der Speisekarte. Lindenblatt goes Maschseefest: In Kooperation mit dem Aresto wird das Beste aus den Restaurants „800 Grad“ und „Lokal 4“ auf dem Maschseefest zusammengeführt. In der „WATERKANT - Madsack SeeSalon“ stehen die Spezialitäten, die die deutsche Küste zu bieten hat, auf der Speisekarte - gute Küsten-Weine inklusive. Weiter geht es am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer mit dem ältesten Speise- & Stimmungslokal auf der Hamburger Reeperbahn, dem „Hamborger Veermaster“, im benachbarten skandinavischen Fischerdorf finden die Besucher in den typisch bunten Häusern alles rund um Flammlachs, Backfisch und vegetarischer Küche. Auf der Mitte des Ostufers landet man bei „San Francisco“ direkt an der Westküste Amerikas, bei „Hygge am Maschsee“ steht die leichte nordische Sommerküche im Mittelpunkt. Im Clichy gibt es neben einem Restaurantbereich auch einen Barbereich, der zu einer Reise durch Frankreich einlädt. Weiter Richtung Löwenbastion lädt der „Pier Garten“ zu einer Erfrischung ein. Im „Strandwärts“ am Halfway-House kann man bei kühlen Drinks und ausgewählten Speisen aus dem „SupperClub 34“ direkt am Ufer entspannen. „Streetfood am See - Die kulinarische Weltreise der Löwenbastion“ bietet rund 15 verschiedene Foodtrucks von deutschlandweit bekannten Gastronomen wie „Dr. Bob´s Insektenküche“, „Kessel-Künstler“ oder „Mr.Veggie“. Weiter geht es dann zum „Irish- Folk“ mit Cider und Ale, eigenen Craft-Beer-Sorten und umfangreichen landestypischen Speisen. Im Südwesten eröffnet erstmals der „Musik-Park an der Maschseequelle“, mit leckeren Drinks und ausgewählten Speisen in entspannter Atmosphäre.

Tischreservierung und Öffnungszeiten

Viele Restaurants rund um den See bieten während der 19 Festtage exklusive Events wie Winzerabende, Tastings, Sonntagsbrunchs und spezielle Themenabende an. Reservierungen sind unter www.maschseefest.de/tischreservierung möglich. Von Montag bis Samstag beginnen die regulären Öffnungszeiten um 14 Uhr, sonntags bereits um 11 Uhr.

Das Musikprogramm - Open Air und kostenlos

Auf den Bühnen rund um den Maschsee warten an den 19 Tagen viele musikalische und künstlerische Highlights auf die Maschseefest-Fans - Open Air und kostenlos! Neben den langjährigen bestehenden Partnerschaften mit Antenne Niedersachsen und Radio21, ist in diesem Jahr auch erstmals bigFM mit einem Programm dabei. Zu den Highlights auf der Maschsee-Bühne gehört der von bigFM präsentierte Auftritt von Munique am 30.7., der Auftritt von Marquess, präsentiert von Antenne Niedersachsen am 5.8. sowie The Jetlags am 13.8, präsentiert von RADIO 21. Beim Hamborger Veermaster gibt es ein maritimes Programm mit Shanty- und Seemanns-Chören, Themenabenden und das beliebte Tanzen am See. Beim neuen Musik-Park an der Maschseequelle sind mittwochs, freitags und samstags national und international renommierte Cover-Bands zu Gast. Sonntags wird es im „House-Garten“ ebenfalls tanzbar, zum Beispiel am 14.8. mit Boris Dlugosch.

Das komplette Programm gibt es ab sofort, auch zum Download, unter: www.maschseefest.de

Maschseepiraten und Kinderwiese

Auf der großen Kinderwiese vor der Heinz von Heiden Arena lädt die Xiè-Xiè Freizeit- und Erlebnispädagogik zu tollen Mitmach- und Spaß-Aktionen ein - auch die Nintendo Sommer Tour ist zu Gast. Gleich am Donnerstag gehen die beliebten Piraten wieder auf Kaperfahrt. Kapitänin Zopf freut sich mit dem Schiffsjungen Mathjes und dem blinden Passagier Clown Fidolo schon auf neue Abenteuer, mit etwas Glück finden sie sogar den Schlüssel zur Schatzkiste.

Der Mittelpunkt - der Maschsee

Selbstverständlich ist der Maschsee der eigentliche Star des Festes. Tagsüber kann man hier Wassersportler beobachten, mit den Booten der ÜSTRA Maschseeflotte eine Rundfahrt machen, abends die Weite und den Sonnenuntergang genießen. Ganz romantisch ziehen am ersten Wochenende über 100 Taucher aus Niedersachsen beim Fackelschwimmen die Zuschauer in ihren Bann. Am letzten Wochenende ist traditionell das große Entenrennen vom Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) zu Gast auf dem Maschsee.

Hin und weg: Tipps zur An- und Abreise

Die HVG empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bundesweit bietet sich die Nutzung des „9-Euro-Tickets“ an. Eigens für das Maschseefest pendelt die Buslinie 267 der ÜSTRA zwischen der Haltestelle Kröpcke und dem Strandbad.

Erlebnispaket - Übernachtungsangebot

Für alle, die das Maschseefest mit einem Kurztrip nach Hannover verbinden möchten, bietet die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) ein passendes Erlebnispaket sowie ein vergünstigtes Gruppenspecial an.

Neu: Maschseefest-Newsletter

Auf www.maschseefest.de können sich Maschseefest-Fans ab sofort für den diesjährigen Newsletter anmelden. Programm-Infos, Highlights und Insider-Tipps kommen dann direkt ins persönliche Postfach.

Alle Informationen zum Maschseefest 2022 sowie das komplette Programm gibt es unter www.maschseefest.de

#maschseefest #visithannover

