YouTuber meckert über Regenbogen-Flaggen in Call of Duty: kassiert Shitstorm auf Twitter

Von: Janik Boeck

Ein YouTuber jammert über Regenbogen-Flaggen in Call of Duty. Er möchte sie zensieren. Auf Twitter wird er dafür kritisiert und ausgelacht.

Santa Monica, Kalifornien – Call of Duty hatte schon immer das Potenzial, Spieler in einen Wutausbruch zu treiben. ob durch unfaire Waffen, schlechte Teammates oder Bugs, nur FIFA lässt mehr Controller fliegen. Für einen YouTuber scheint die Diversität im Spiel aber ein größeres Problem zu sein. Er meckerte wegen der LGBTQIA+-Flaggen und will sie zensieren – dafür kassiert er ordentlich Kritik und Spott auf Twitter.

ingame.de erklärt, warum der YouTuber sich über die Regenboggen-Flagge aufregt.

Bei dem YouTuber handelt es sich um Call of Shame. Normalerweise veröffentlicht er Videos, in denen er große CoD-Streamer als Cheater „entlarvt“, indem er angebliche Beweisvideos präsentiert.