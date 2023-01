Warzone 2: Beste Sniper – Experte entdeckt Setup, das er fast nicht teilen wollte

Von: Janik Boeck

Warzone 2: Beste Sniper mit Setup © Activision (Montage)

Ein Experte hat die beste Sniper in Warzone 2 gefunden. Sein Setup ist so stark, dass er es eigentlich nicht teilen wollte. Das sind die Aufsätze.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone 2 steht für viele Dinge in der Kritik. Unter anderem, dass Sniper im Battle Royale von Call of Duty quasi nutzlos sind. Diese Annahme könnte sich aber als falsch herausstellen. Ein CoD-Experte und Streamer hat ein Setup für die wohl beste Sniper gefunden. Das ist so gut, dass er es eigentlich nicht teilen wollte.

ingame.de zeigt das Setup für die beste Sniper in Warzone 2.

Das Setup für die beste Sniper in Warzone 2 stammt vom YouTuber und CoD-Experten IceManIsaac. Er hat mithilfe der Seite sym.gg einige Aufsätze für die Signal 50 getestet und ein Setup entdeckt, dass er fast nicht teilen wollte. Das dürfte bis zum verspäteten Start der Season 2 von Warzone 2 dominieren.