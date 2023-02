Synchronsprecher von „Rick and Morty“ gefeuert – TikTok-Star soll die Kultserie retten

Von: Josh Großmann

Teilen

Synchronsprecher von „Rick and Morty“ gefeuert – TikTok-Star soll die Serie retten © Adult Swim

Der Co-Schöpfer und Sprecher der beiden Hauptrollen von „Rick and Morty“ wurde entlassen. Ein TikTok-Star kommt ihm so nah, dass er die Serie retten könnte.

Atlanta, USA – Am 24. Januar verkündete der amerikanische Sender Adult Swim den Mitschöpfer und Synchronsprecher der Hauptrollen, Justin Roiland, gefeuert zu haben. Grund ist ein laufendes Verfahren wegen schwerer häuslicher Gewalt und Freiheitsberaubung. Auf TikTok macht ein Influencer die markante Stimme Roilands so originalgetreu nach, dass eine Rettung der Serie denkbar ist.

ingame.de präsentiert den TikTok-Star, der „Rick and Morty“ retten könnte, nachdem Justin Roiland entlassen wurde.

Auf sozialen Medien sind viele Fans über die Nachricht erschüttert, dass Justin Roiland entlassen wurde. Als wohl wichtigster Synchronsprecher und Autor der Serie fürchten viele Fans, dass „Rick and Morty“ keine guten Zukunftsaussichten hat. Doch auf TikTok wurde eine Hoffnung gefunden, die dem Original so nahe kommt, dass selbst Roiland meint, dass Fans den Unterschied nur schwer bemerken würden.