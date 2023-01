The Last of Us Schauspieler: So nah sind Joel, Ellie, Tess & Co. an der Vorlage

The Last of Us ist die Serien-Adaption der erfolgreichen, gleichnamigen PlayStation-Games. Beim Casting sind die Macher der Vorlage treu geblieben.

Hamburg – Die The Last of Us-Serie von HBO gilt schon nach der ersten Folge für viele Gamer als eine der besten Adaptionen eines Videospiels. Fans der Spiele loben, dass sich die Produzenten so stark an der Vorlage orientiert haben. Und auch die Schauspieler entsprechen den Originalen aus den PlayStation-Games und verleihen ihren Charakteren durch die Serie noch mehr Tiefe. Die wichtigsten Figuren und ihre Darsteller sind in der folgenden Übersicht aufgelistet.

Serie The Last of Us Sender HBO Genre Apokalypse und Postapokalypse Autoren Craig Mazin, Neil Druckmann Darsteller Bella Ramsey, Pedro Pascal, Gabriel Luna, Nick Offerman Produktionsland USA Sender in Deutschland Sky, WOW

The Last of Us: Pedro Pascal als Joel Miller

Joel im Spiel: Joel ist einer der überlebenden Menschen, die der tödliche Cordyceps-Pilz bislang nicht infiziert hat. Der Ausbruch der Pilz-Epidemie und das anschließende Chaos kosteten seiner Tochter Sarah das Leben. Viele Jahre später lebt Joel als gebrochener Mann in der abgeriegelten und streng kontrollierten Quarantänezone von Boston und schlägt sich als Schmuggler durch. Aufgrund seiner Erlebnisse ist er kalt und distanziert. Doch die Bekanntschaft mit Ellie und ihre gemeinsame Reise ändern das.

Joel ist einer der überlebenden Menschen, die der tödliche Cordyceps-Pilz bislang nicht infiziert hat. Der Ausbruch der Pilz-Epidemie und das anschließende Chaos kosteten seiner Tochter Sarah das Leben. Viele Jahre später lebt Joel als gebrochener Mann in der abgeriegelten und streng kontrollierten Quarantänezone von Boston und schlägt sich als Schmuggler durch. Aufgrund seiner Erlebnisse ist er kalt und distanziert. Doch die Bekanntschaft mit Ellie und ihre gemeinsame Reise ändern das. Joel in der Serie: Fans werden charakterlich keine großen Unterschiede zwischen der Serie und den Games entdecken. Von seinen Klamotten, seiner Uhr, seinem Verhalten, seiner Vorliebe für Action-Filme und Gitarren, entspricht alles der Vorlage aus den Spielen. In der Serie ist Joels Beziehung zu Tess von romantischer Natur, während das im Original höchstens angedeutet wird.

Fans werden charakterlich keine großen Unterschiede zwischen der Serie und den Games entdecken. Von seinen Klamotten, seiner Uhr, seinem Verhalten, seiner Vorliebe für Action-Filme und Gitarren, entspricht alles der Vorlage aus den Spielen. In der Serie ist Joels Beziehung zu Tess von romantischer Natur, während das im Original höchstens angedeutet wird. Gespielt von: In der Serie wird Joel von Pedro Pascal dargestellt, der sich mittlerweile in Hollywood einen Namen gemacht hat. Nach seinem eindrucksvollen Auftritt als Oberyn Martel in Game of Thrones wuchs seine Bekanntheit unter anderem durch Hauptrollen in Narcos oder der Star Wars-Serie The Mandalorian.

The Last of Us: Bella Ramsey als Ellie Williams

Ellie im Spiel: Ellie Williams ist die wohl wichtigste Figur in The Last of Us. Sie ist erst nach dem Ausbruch der Cordyceps-Pandemie geboren und kennt die Welt nicht, wie sie vorher war. Nachdem sie einen Angriff durch einen Infizierten überlebt, stellt sich heraus, dass sie immun gegen die Pilz-Infektion ist. Joel und Tess werden von den Fireflies beauftragt, sie quer durch das Land zu einer Firefly-Basis zu bringen, in der Hoffnung, dass sie dort ein Heilmittel entwickeln können.

Ellie hat ein sehr loses Mundwerk für ihr junges Alter. Sie ist intelligent und hat gelernt, sich in dieser gefährlichen Welt zurechtzufinden. Ellie ist mutig und sie hat keine Angst davor, sich gefährlichen Situationen zu stellen. Trotz ihrer rebellischen Ader ist sie ihren Freunden gegenüber sehr loyal und hilfsbereit. Von Joel hält sie zunächst nicht besonders viel, doch mit der Zeit entwickelt sich eine innige Vater-Tochter-Beziehung.

Ellie Williams ist die wohl wichtigste Figur in The Last of Us. Sie ist erst nach dem Ausbruch der Cordyceps-Pandemie geboren und kennt die Welt nicht, wie sie vorher war. Nachdem sie einen Angriff durch einen Infizierten überlebt, stellt sich heraus, dass sie immun gegen die Pilz-Infektion ist. Joel und Tess werden von den Fireflies beauftragt, sie quer durch das Land zu einer Firefly-Basis zu bringen, in der Hoffnung, dass sie dort ein Heilmittel entwickeln können. Ellie hat ein sehr loses Mundwerk für ihr junges Alter. Sie ist intelligent und hat gelernt, sich in dieser gefährlichen Welt zurechtzufinden. Ellie ist mutig und sie hat keine Angst davor, sich gefährlichen Situationen zu stellen. Trotz ihrer rebellischen Ader ist sie ihren Freunden gegenüber sehr loyal und hilfsbereit. Von Joel hält sie zunächst nicht besonders viel, doch mit der Zeit entwickelt sich eine innige Vater-Tochter-Beziehung. Ellie in der Serie: Auch bei Ellie sind die Serien-Produzenten der Vorlage treu geblieben. Sie ist clever und hat immer eine passende Antwort parat – und ebenfalls ein sehr loses Mundwerk. In der Serie wird früh deutlich, dass sie taff ist, aber ihre verletzliche Seite zum Vorschein kommt, wenn sie an ihre Vergangenheit erinnert wird. Im Großen und Ganzen bestehen bei dieser Figur keine wesentlichen Unterschiede zwischen Serie und Spiel.

Auch bei Ellie sind die Serien-Produzenten der Vorlage treu geblieben. Sie ist clever und hat immer eine passende Antwort parat – und ebenfalls ein sehr loses Mundwerk. In der Serie wird früh deutlich, dass sie taff ist, aber ihre verletzliche Seite zum Vorschein kommt, wenn sie an ihre Vergangenheit erinnert wird. Im Großen und Ganzen bestehen bei dieser Figur keine wesentlichen Unterschiede zwischen Serie und Spiel. Gespielt von: In der Serie wird Ellie von Bella Ramsey verkörpert. Wie ihr Co-Star, Pedro Pascal, wirkte Ramsey zuvor in Game of Thrones mit, wo sie durch ihre überzeugende Darstellung als Lyanna Mormont auf sich aufmerksam machte. Die Hauptrolle als Ellie in The Last of Us ist ihre bisher größte.

The Last of Us: Nico Parker als Sarah Miller

Sarah im Spiel: Sarah ist die Tochter von Joel. Da sie mit ihrem Vater alleine zusammenlebt, nachdem sich ihre Eltern früh getrennt haben, ist die Beziehung der beiden sehr eng. Direkt zu Beginn des Spiels kommt es zu der dramatischen Szene, in der Sarah auf der Flucht von einem Soldaten tödlich verwundet wird und in den Armen von Joel stirbt.

Sarah ist die Tochter von Joel. Da sie mit ihrem Vater alleine zusammenlebt, nachdem sich ihre Eltern früh getrennt haben, ist die Beziehung der beiden sehr eng. Direkt zu Beginn des Spiels kommt es zu der dramatischen Szene, in der Sarah auf der Flucht von einem Soldaten tödlich verwundet wird und in den Armen von Joel stirbt. Sarah in der Serie: Rein äußerlich unterscheidet sich Sarah von allen Seriencharakteren am meisten vom Original aus dem Videospiel. Die Serie geht etwas näher auf die Figur ein und zeigt sie im Alltag in der Schule und beim Besuch ihrer Nachbarn. Auch hier wird die liebevolle Beziehung zu Joel deutlich. Sie reißen Witze zusammen und verbringen gerne Zeit miteinander. Die besagte dramatische Szene wird fast eins zu eins aus dem Spiel übernommen.

Rein äußerlich unterscheidet sich Sarah von allen Seriencharakteren am meisten vom Original aus dem Videospiel. Die Serie geht etwas näher auf die Figur ein und zeigt sie im Alltag in der Schule und beim Besuch ihrer Nachbarn. Auch hier wird die liebevolle Beziehung zu Joel deutlich. Sie reißen Witze zusammen und verbringen gerne Zeit miteinander. Die besagte dramatische Szene wird fast eins zu eins aus dem Spiel übernommen. Gespielt von: Nico Parker ist die Tochter von Schauspielerin Thandiwe Newton (Westworld) und Regisseur und Drehbuchautor Ol Parker. Sie ist 18 Jahre alt und hat bislang noch nicht in vielen Produktionen mitgewirkt. 2019 war sie in Tim Burtons Dumbo zu sehen.

The Last of Us: Gabriel Luna als Tommy Miller

Tommy im Spiel: Tommy ist der jüngere Bruder von Joel. Vor dem Ausbruch lebten sie beide in Texas. Tommy verstand sich auch mit Sarah sehr gut und zog sie mit auf. Im Spiel entfremdet er sich nach dem Cordyceps-Ausbruch von seinem Bruder, da er nicht mit Joels skrupelloser Überlebenstaktik klarkommt. Aus diesem Grund gehen die Brüder getrennte Wege und Tommy schließt sich vorübergehend den Fireflies an.

Tommy ist der jüngere Bruder von Joel. Vor dem Ausbruch lebten sie beide in Texas. Tommy verstand sich auch mit Sarah sehr gut und zog sie mit auf. Im Spiel entfremdet er sich nach dem Cordyceps-Ausbruch von seinem Bruder, da er nicht mit Joels skrupelloser Überlebenstaktik klarkommt. Aus diesem Grund gehen die Brüder getrennte Wege und Tommy schließt sich vorübergehend den Fireflies an. Tommy in der Serie: In der Serie wird Tommys rechtschaffene Seite hervorgehoben. So hat er zum Beispiel eine Kellnerin vor einem „verrückten Kerl“ verteidigt, weshalb er von der Polizei verhaftet wird. Auf der Flucht am Tag des Ausbruchs will er zudem eine Familie mit einem jungen Kind mitnehmen, die auf der Straße mit ihrem Auto liegengeblieben sind. Joel hält ihn jedoch davon ab. Außerdem hat Tommy in der Serie einen militärischen Hintergrund. Er diente in der US Army im Golfkrieg und kennt sich daher mit Waffen aus.

In der Serie wird Tommys rechtschaffene Seite hervorgehoben. So hat er zum Beispiel eine Kellnerin vor einem „verrückten Kerl“ verteidigt, weshalb er von der Polizei verhaftet wird. Auf der Flucht am Tag des Ausbruchs will er zudem eine Familie mit einem jungen Kind mitnehmen, die auf der Straße mit ihrem Auto liegengeblieben sind. Joel hält ihn jedoch davon ab. Außerdem hat Tommy in der Serie einen militärischen Hintergrund. Er diente in der US Army im Golfkrieg und kennt sich daher mit Waffen aus. Gespielt von: Gabriel Luna spielt Tommy in der The Last of Us Serie. Luna ist wahrscheinlich am besten bekannt für seine Rolle als Robby Reyes und Ghost Rider in Marvel‘s Agents of S.H.I.E.L.D.. Außerdem war er als Rev-9 Terminator in dem von James Cameron produzierten Terminator: Dark Fate zu sehen.

The Last of Us: Anna Torv als Tess

Tess im Spiel: Tess ist Joels gute Freundin und Schmuggelpartnerin in der Quarantänezone von Boston. Zusammen haben sie sich einen Ruf als skrupelloses Duo erarbeitet, weshalb andere Überlebende ihnen meist aus dem Weg gehen. Wie auch Joel ist Tess eine Überlebenskämpferin und schreckt vor nichts zurück. Im Gegensatz zu ihrem Partner ist sie jedoch besser darin, Kompromisse zu verhandeln und strategisch vorzugehen. Daher ergänzen sich die beiden sehr gut. Im Spiel wird eine romantische Beziehung zwischen Tess und Joel lediglich angedeutet, aber nie bestätigt.

Tess ist Joels gute Freundin und Schmuggelpartnerin in der Quarantänezone von Boston. Zusammen haben sie sich einen Ruf als skrupelloses Duo erarbeitet, weshalb andere Überlebende ihnen meist aus dem Weg gehen. Wie auch Joel ist Tess eine Überlebenskämpferin und schreckt vor nichts zurück. Im Gegensatz zu ihrem Partner ist sie jedoch besser darin, Kompromisse zu verhandeln und strategisch vorzugehen. Daher ergänzen sich die beiden sehr gut. Im Spiel wird eine romantische Beziehung zwischen Tess und Joel lediglich angedeutet, aber nie bestätigt. Tess in der Serie: In der Serie wird Tess wie im Spiel dargestellt. Hier wird allerdings klar, dass sie in einer romantischen Beziehung mit Joel ist – aber nur auf subtile Weise. Gemeinsam erhalten sie den Auftrag, Ellie aus der Quarantänezone zu eskortieren. Tess findet heraus, dass Ellie mit dem Cordyceps infiziert ist. Trotzdem wollen Joel und Ellie den Auftrag erfüllen.

In der Serie wird Tess wie im Spiel dargestellt. Hier wird allerdings klar, dass sie in einer romantischen Beziehung mit Joel ist – aber nur auf subtile Weise. Gemeinsam erhalten sie den Auftrag, Ellie aus der Quarantänezone zu eskortieren. Tess findet heraus, dass Ellie mit dem Cordyceps infiziert ist. Trotzdem wollen Joel und Ellie den Auftrag erfüllen. Gespielt von: Tess wird von Anna Torv dargestellt, die zuvor unter anderem in den Serien Fringe oder Mindhunter zu sehen war.

The Last of Us: Merle Dandridge als Marlene

Marlene im Spiel: Marlene ist die Anführerin der Fireflies, einer Widerstandsgruppe, die sich gegen die militärische Unterdrückung durch die FEDRA (Federal Disaster Response Agency) gewaltsam zur Wehr setzt. Ellies Mutter bat vor ihrem Tod Marlene darum, auf ihre Tochter aufzupassen. Im Spiel sind die Firefly-Anführerin und Ellie miteinander befreundet. Nachdem Marlene angeschossen wurde, beauftragt sie Joel und Tess damit, das Mädchen zu eskortieren. Über die Fireflies kennt sie auch Joels Bruder Tommy.

Marlene ist die Anführerin der Fireflies, einer Widerstandsgruppe, die sich gegen die militärische Unterdrückung durch die FEDRA (Federal Disaster Response Agency) gewaltsam zur Wehr setzt. Ellies Mutter bat vor ihrem Tod Marlene darum, auf ihre Tochter aufzupassen. Im Spiel sind die Firefly-Anführerin und Ellie miteinander befreundet. Nachdem Marlene angeschossen wurde, beauftragt sie Joel und Tess damit, das Mädchen zu eskortieren. Über die Fireflies kennt sie auch Joels Bruder Tommy. Marlene in der Serie: In der Serie sorgt Marlene ebenfalls dafür, dass Ellie sicher ist. Allerdings kennen sich die beiden nicht direkt. Ellie gibt zunächst vor, dass sie eigentlich Veronica heißt und ist überrascht, dass Marlene so viel über ihre Vergangenheit weiß. In der Serie läuft es ähnlich ab wie im Spiel: Marlene wird verwundet und schickt Ellie mit Joel und Tess los, während sie selbst in der Quarantänezone zurückbleibt.

In der Serie sorgt Marlene ebenfalls dafür, dass Ellie sicher ist. Allerdings kennen sich die beiden nicht direkt. Ellie gibt zunächst vor, dass sie eigentlich Veronica heißt und ist überrascht, dass Marlene so viel über ihre Vergangenheit weiß. In der Serie läuft es ähnlich ab wie im Spiel: Marlene wird verwundet und schickt Ellie mit Joel und Tess los, während sie selbst in der Quarantänezone zurückbleibt. Gespielt von: Marlene wird sowohl in der Serie als auch im Spiel von Merle Dandridge dargestellt. Sie ist damit die einzige Schauspielerin, die in beiden Produktionen dieselbe Rolle übernimmt.

The Last of Us: Nick Offerman als Bill

Bill im Spiel: Bill ist ein Außenseiter, der sich alleine in der Stadt Lincoln verschanzt hat. Dort hat er zahlreiche Fallen aufgestellt, um Infizierte und auch andere Überlebende von sich fernzuhalten. Über lange Zeit hatte er einen Partner namens Frank. Joel kennt Bill, da sie bereits Geschäfte miteinander machten – im Spiel scheint es sich jedoch um keine langfristige Partnerschaft zu handeln. Bill ist äußerst vorsichtig und leicht zu reizen. Obwohl er keine Gesellschaft will, ist er bereit, Joel zu helfen.

Bill ist ein Außenseiter, der sich alleine in der Stadt Lincoln verschanzt hat. Dort hat er zahlreiche Fallen aufgestellt, um Infizierte und auch andere Überlebende von sich fernzuhalten. Über lange Zeit hatte er einen Partner namens Frank. Joel kennt Bill, da sie bereits Geschäfte miteinander machten – im Spiel scheint es sich jedoch um keine langfristige Partnerschaft zu handeln. Bill ist äußerst vorsichtig und leicht zu reizen. Obwohl er keine Gesellschaft will, ist er bereit, Joel zu helfen. Bill in der Serie: In der Serie ist die Partnerschaft zwischen Bill, Joel und Tess enger. Sie kommunizieren über ein Radio über einfache Codes miteinander und es wird klar, dass Bill sie mit Schmuggelwaren versorgt. Sein Partner Frank erhält in der Serie eine größere Bedeutung. Ansonsten ist Bill derselbe paranoide Charakter wie im Spiel.

In der Serie ist die Partnerschaft zwischen Bill, Joel und Tess enger. Sie kommunizieren über ein Radio über einfache Codes miteinander und es wird klar, dass Bill sie mit Schmuggelwaren versorgt. Sein Partner Frank erhält in der Serie eine größere Bedeutung. Ansonsten ist Bill derselbe paranoide Charakter wie im Spiel. Gespielt von: In HBOs The Last of Us stellt Nick Offerman Bill dar. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle als Ron Swanson in Parks and Recreation bekannt.

Der direkte Vergleich verdeutlicht, wie nah die Charaktere der Serie und Spiele beieinander liegen. Nicht nur optisch haben die Produzenten sich eng an der Vorlage orientiert, die Handlung und die Dialoge sind nahezu identisch. Die Serie wird in Deutschland auf Sky sowie auf WOW übertragen. Das Finale der 1. Staffel von The Last of Us wird am 13. März ausgestrahlt – bis dahin erscheint wöchentlich eine neue Episode.