The Last of Us: Hauptdarstellerin Bella Ramsey glaubt an Staffel 2

Bella Ramsey in The Last of Us © HBO

Obwohl erst zwei Folgen der HBO-Videospieladaption The Last of Us liefen, denkt die junge Hauptdarstellerin Bella Ramsey bereits an die ferne Zukunft. In einem Interview sprach sie nun über Verlängerungswahrscheinlichkeiten.

„Wenn die Leute weiterschauen, denke ich, dass (eine zweite Staffel) sehr wahrscheinlich ist“, so Bella Ramsey in einem Interview mit der britischen Rundfunkanstalt BBC. Die Schauspielerin bezieht sich damit natürlich auf ihre neue HBO-Serie „The Last of Us“, die quotentechnisch nicht nur einen Rekordstart beim amerikanischen Premium-Kabelsender hingelegt hatte, sondern die Erfolgszahlen mit der zweiten Episode sogar noch weiter steigern konnte, was eigentlich so gut wie nie passiert. Inklusive VOD-Nachzüglerzahlen sollen allein in den USA schon mehr als 18 Millionen Menschen in die pilzverseuchte Videospieladaption reingeschaut haben.

Die Ellie-Darstellerin hat also allen Grund zum Optimismus. Trotzdem will sie noch keine Versprechen abgeben: „Die Entscheidung liegt bei den Leuten von HBO. Bislang ist nichts bestätigt worden, also müssen wir noch warten und dann sehen.“ Im Fall der Fantasyserie „House of the Dragon“, die im Herbst bei HBO lief, entschieden die Senderverantwortlichen übrigens schon binnen weniger als einer Woche nach dem Auftakt. Also kann auch bei „The Last of Us“ mit einer baldigen Bestätigung gerechnet werden. Wobei uns sowieso noch sieben der insgesamt neun Ausgaben der Auftaktstaffel bevorstehen (hierzulande via Sky/WOW). Wovon die Serie handelt und woher man Bella Ramsey kennt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)