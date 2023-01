Spielerzahlen von Counter-Strike: Global Offensive steigen weiter an

Von: Peer Schmidt

Counter-Strike: Global Offensive gehört immer noch zu den am meisten gespielten Shootern der Welt © Valve Cooperation

Auch 10 Jahre nach dem Release ebbt die Begeisterung für Counter-Strike: Global Offensive nicht ab. Die Spielerzahlen steigen immer weiter.

Bellvue, Washington - Entwickler und Publisher Valve hat für Counter-Strike: Global Offensive schon seit Monaten kein Update mehr veröffentlicht. Normalerweise fallen die Spielerzahlen bei anderen Titeln. Nicht so bei CS:GO. Hier ist die Menge der gleichzeitigen Spieler in den letzten Wochen stetig angestiegen.

Auf ingame.de kann man nachlesen, wie viele Spieler die Shooter-Community von CS:GO gleichzeitig zählt und was der Grund für das Wachstum sein könnte.

Da im E-Sport die Saison für CS:GO gerade erst beginnt, könnten die Spielerzahlen bald sogar ein Rekordhoch erreichen.