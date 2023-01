Serienklassiker vorgestellt: The Adventures of the Galaxy Rangers

Galaxy Rangers © Gaylord Entertainment Company

The Adventures of the Galaxy Rangers aka Galaxy Rangers ist für viele Fans, die in den frühen 90er Jahren Teenager waren, heute zu Recht Kult. Mit starken Helden, abwechslungsreichen Geschichten und cooler Musik eroberten die Sternensheriffs die Herzen von jungen und jung gebliebenen Sci-Fi-Geeks im Sturm. Ein liebevoller Rückblick.

Kaum ein Kind der frühen 90er Jahre erinnert sich nicht an TELE 5 (nicht zu verwechseln mit dem heutigen gleichnamigen Sender) und die großartigen Animationsserien, die der Grünwälder Privatsender zwischen 1988 und 1992 ausstrahlte. Eine von ihnen war der Kult-Hit „Galaxy Rangers“ von Robert Mandell, die er gemeinsam mit Gaylord Productions und Transcom Media als Produktionspartner ersonnen hatte. Mandell startete seine Karriere 1982 mit der US-Adaption der japanischen Animeserie „Kagaku Kyujo Tai Tekunoboija“ aka „Thunderbirds 2086“ und erhielt drei Jahre später die Chance, eine eigene Show zu kreieren. Er tat sich mit den beiden Künstlern Ed Lee und Ray Shenusay („Super Mario Bros“, „Captain N.- Der Game Master“) zusammen, ließ von Peter Wetzler einen fetzigen Rock-Score schreiben und ersann einen coolen Space-Western, der sich aber auch gerne an Fantasy- und anderen Motiven bediente.

Obwohl „The Adventures of the Galaxy Rangers“ als eine der ersten überwiegend in den USA produzierten Serien im Anime-Style gilt, gebührt das Lob für die kultigen Animationen doch dem japanischen Traditionsunternehmen Tokyo Movie Shisha Co., Ltd (heute TMS Entertainment), die seit 1964 im Geschäft sind und zahlreiche Hits auf TBS, Nippon TV und anderen Sendern an den Start brachten und bringen. Besonders bekannt ist das Studio bis heute für seine ab den 70er Jahren produzierten Lupin-Animes und ab 1996 auch für die „Detective Conan“-Reihe. Den ausführlichen Überblick aus der Reihe “Ein Herz für Klassiker”, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Reinhard Prahl)