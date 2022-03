Start der rasanten ZDF-Serie „Der Überfall“: Katja Riemann als spielsüchtige Businessfrau

ZDF-Serie „Der Überfall“

Im ZDF startet die neue Mini-Serie „Der Überfall“. Auch Katja Riemann hat in der ungewöhnlichen Serie eine Hauptrolle.

Berlin - Am Freitagabend, dem 04.03.2022, um 21.15 Uhr, startet eine neue sechsteilige Thriller-Mini-Serie im ZDF*. Was erwartet die Zuschauer in der neuen ZDF-Reihe? Wir werfen vorab einen Blick auf Handlung, Darsteller und Regie.

Titel Der Überfall (ZDF) Drehbuch Stefan Kolditz, Katja Wenzel Regie Stephan Lacant

Die Handlung der ZDF-Krimiserie „Der Überfall“ (ZDF)

Die Handlung der Serie, die neu im TV läuft, ist komplex: Eine Spielsüchtige und ein vorbestrafter Vater überfallen einen kleinen Laden. Ein Überfall auf einen Eckladen hat fatale Folgen: Menschen sterben und ein achtjähriger Junge verschwindet. Die Mutter sucht verzweifelt ihr Kind. Zudem wechselt ein Geldumschlag seinen Besitzer. Und das sind nur einige Handlungsstränge der Krimi-Serie.

Die ganze Geschichte spielt innerhalb von sechs Tagen. Jede Episode zeigt einen anderen Tag. Dabei treffen verschiedene Figuren und Handlungsstränge aufeinander, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber alle irgendwie mit dem Überfall zusammenhängen.

Bestimmt der Zufall die Ereignisse oder ist ihr Schicksal vorbestimmt? Und kann es sein, dass Leben und Tod von 30.000 Euro abhängen? Das sind laut UFA, das die ZDF-Reihe produzierte, die Fragen, mit denen sich die Zuschauer konfrontiert sehen.

ZDF-Reihe: „Der Überfall“ - Rasante Serie mit Katja Riemann in einer Hauptrolle

Mit von der Partie ist auch die bekannte deutsche Schauspielerin Katja Riemann. Riemann spielt Paula Schönberg, die Personalchefin eines großen Unternehmens. Die Figur von Katja Riemann ist spielsüchtig – mimt nach außen aber noch immer die Businessfrau.

Paula Schönberg Katja Riemann Antonia Gebert Lorna Ishema Daniel Kowalski Joel Basman Frank Worms Sebastian Zimmler

„Mit ‚Der Überfall‘ haben wir einen fesselnden Genremix aus Drama, Thriller und Crime geschaffen. Das Besondere daran ist die multiperspektivische Erzählweise“, beschreibt Regisseur Stephan Lacant die Arbeit an der ZDF-Serie „Der Überfall“. So habe man jeder Welt, jeder Figur etwas Eigenes gegeben und diese Teile dennoch zu einem großen Ganzen zusammengefügt.

„Der Überfall“, ab Freitag, 4. März 2022, 21.15 Uhr im ZDF

Folge 1: Der Schuss. Freitag, 4.03.2022, 21.15 Uhr, ZDF.

Der Schuss. Freitag, 4.03.2022, 21.15 Uhr, ZDF. Folge 2: Das verschwundene Kind. Samstag, 05.03.2022, 21.45 Uhr, ZDF.

Das verschwundene Kind. Samstag, 05.03.2022, 21.45 Uhr, ZDF. Folge 3: 30.000 Euro. Freitag, 11.03.2022, 21.15 Uhr, ZDF.

30.000 Euro. Freitag, 11.03.2022, 21.15 Uhr, ZDF. Folge 4: Der Plan. Samstag, 12.03.2022, 21.45 Uhr, ZDF.

Der Plan. Samstag, 12.03.2022, 21.45 Uhr, ZDF. Folge 5: Der Verrat. Freitag, 18.03.2022, 21.15 Uhr, ZDF.

Der Verrat. Freitag, 18.03.2022, 21.15 Uhr, ZDF. Folge 6: Sonnabend. Zwischen Leben und Tod. Samstag, 19.03.2022, 21.45 Uhr, ZDF.

Sonnabend. Zwischen Leben und Tod. Samstag, 19.03.2022, 21.45 Uhr, ZDF. Alle Folgen sind auch bereits seit dem 25. Februar 2022 in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Das ZDF zeigt außerdem die TV-Serie „Der Palast“*. Darin verweben Tanzspektakel und Familiendrama mit dem historischen Kontext der zerfallenden DDR. (df)*fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.