PS5 Pro: Nachfolger PS6 wohl als nächste Konsole wahrscheinlicher

Von: Jonas Dirkes

PS5 Pro: Nachfolger PS6 scheint als nächste Konsole wahrscheinlicher © Sony

Die Sony PS5 bekommt wohl kein Pro-Upgrade wie sein Vorgänger. Stattdessen geht ein Insider eher vom Release der PS6 aus.

Hamburg – Wer will, hat es im Moment relativ leicht, wenn er eine Sony PS5 kaufen möchte. Doch kaum ist die einst so begehrte Konsole breitflächig verfügbar, rumort es schon um den Nachfolger der PS5. Laut einem bekannten Gaming-Insider soll Sony nämlich gegen alle Erwartungen an keiner leistungsstärkeren PS5 Pro arbeiten. Stattdessen soll eine überarbeitete PS5 erscheinen und darauf dann die PS6 folgen.

Wenn man dem stets gut informierten Gaming-Insider Tom Henderson sein Vertrauen schenkt, wird Sony in dieser Generation vielleicht auf eine Sony PS5 Pro verzichten. Auch mit dem baldigen Release einer PS5 Slim rechnet Henderson aktuell nicht. Die Gerüchte zur PS5 Slim und PS5 Pro weist er damit also erst einmal zurück. Die Herstellung des aktuellen PS5-Modells werde laut Henderson Ende des Jahres eingestellt und bereits ab April mit der Produktion einer neuen PS5 ausgeglichen.