Erste echte Pokémon-Arena eröffnet: YouTuber fordert Fans in New York heraus

Von: Ömer Kayali

Ein bekannter YouTuber ist der erste echte Pokémon-Arenaleiter. Hunderte Fans haben das Event in New York besucht und ihn herausgefordert.

New York – Pokémon-Fans haben sich in ihrer Kindheit sicherlich mal gewünscht, dass die kleinen Monster in der Realität existieren. Das wird zwar nicht passieren, doch immerhin wurde nun die erste echte Pokémon-Arena in New York eröffnet. Hinter der Aktion steckt der YouTuber WolfeyVGC, der damit in der Millionenmetropole an der Ostküste der USA ein riesiges Event für Pokémon-Fans veranstaltet hat.

Vollständiger Name Wolfe Glick Bekannt als WolfeyVGC Geburtstag 6. Dezember 1995 Geburtsort USA Follower auf YouTube circa 940.000 Follower auf Twitch circa 165.000

Erste Pokémon-Arena in New York: So lief das Event ab

Pokémon-Arena nach dem Vorbild in den Videospielen: WolfeyVGC hat sich bei seiner eigenen Arena an denen der beliebten Pokémon-Games orientiert. Die Gäste wurden von einem Mann am Eingang mit einigen Tipps und Infos über den Arenaleiter in Empfang genommen. Anschließend konnten sie sich mit drei professionellen Pokémon-Spielern messen. Wer die ersten Runden überstand, erhielt die Chance, gegen Arenaleiter WolfeyVGC anzutreten. Wer als Sieger hervorging, gewann einen der begehrten Orden – so läuft das im Prinzip auch in den Videospielen ab. Spieler mussten ihre eigenen Nintendo Switch-Konsolen und eine der beiden neuen Editionen – Pokémon Karmesin oder Purpur – mitbringen, um teilzunehmen.

Zahlreiche Pokémon-Fans kamen zur Arena: Das Event schlug hohe Wellen in der Pokémon-Szene. Hunderte von Pokémon-Fans besuchten das Event in New York. Sie standen bereits vor der Eröffnung am Eingang zur Arena Schlange. Teilweise reisten die Besucher aus weit entfernten Staaten der USA an. Das Video zeigt, dass die Gäste auch ohne die Teilnahme an den Pokémon-Kämpfen viel Spaß hatten und sich mit Gleichgesinnten austauschten.

Pokémon-Fans waren von WolfeyVGCs Event begeistert

Pokémon-Arena-Event war ein voller Erfolg: Das Video auf WolfeyVGCs YouTube-Kanal hat mittlerweile über 1,4 Millionen Aufrufe. Die Teilnehmer äußern sich sehr positiv über das Event: „Ich hätte mir keine bessere Veranstaltung wünschen können“, sagt ein aus Louisiana angereister Fan. In den Kommentaren heißt es unter anderem: „Ein großes Lob an Wolfey, der so viele Menschen für eine wirklich spaßige und kreative Veranstaltung zusammengebracht hat!“

Die Veranstaltung hat wieder demonstriert, wie eng die Community verbunden ist und wie freundlich die Fans miteinander umgehen. Pokémon GO hatte im vergangenen Jahr ebenfalls Live-Events mit der Community veranstaltet – auch in einigen deutschen Städten.

Wer ist WolfeyVGC?

WolfeyVGC ist ein großer Name in der Pokémon-Szene. Das VGC in seinem Namen steht für Video Game Championships, da er bereits seit vielen Jahren an verschiedenen Turnieren mit Pokémon-Videospielen teilnimmt. Wolfe Flick ist aber auch als YouTuber sehr aktiv und er hat unzählige Inhalte zu den kleinen Monstern und den Games produziert. Außerdem hat er im Jahr 2022 einen Leitfaden zusammengestellt, der anderen Spielern helfen soll, in die wettbewerbsorientierte Pokémon VGC-Szene einzusteigen.