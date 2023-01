Paramount+: Welche Serien und Filme kommen im März 2023 zum Streamingdienst?

Paramount+ © Paramount+

Im deutschen Angebot des Streamingdienstes Paramount+ sind im März dieses Jahres unter anderem das verschobene SkyMed, Tulsa King mit Sylvester Stallone sowie die zweite Staffel von Yellowjackets zu finden.

Paramount+ gibt es seit Dezember 2022 auf dem deutschen Markt und wieder ist der Streamingdienst sehr früh dran mit seinen Neuheiten. Im Februar gibt es unter anderem „Skymed“, „Tulsa King“ mit Sylvester Stallone und die zweite Staffel von „Yellowjackets“ zu sehen. Vermutlich werden aber wie in den letzten Monaten weitere Titel hinterhergereicht oder sogar geschoben. Alle Angaben sind deshalb ohne Gewähr.

Generell gibt es bei Paramount+ Serien, Filme oder Dokus der Marken CBS, Showtime, Paramount+, MTV, Nick und Comedy Central. Über die Webseite, mobile Geräte und TV-Apps von Apple, Amazon (auch als Prime Channel), Google, Samsung oder Roku kann man losstreamen. Eine Gratis-Testwoche bietet die Möglichkeit reinzuschnuppern. Sonst liegt der monatliche Preis bei 7,99 Euro und der Jahrespreis bei 79,90 Euro. In Deutschland und Österreich gibt es außerdem noch die Möglichkeit, über Sky in den Gratis-Genuss zu kommen. Voraussetzung ist das Sky-Cinema-Paket in der Receiver-Variante, wie Sky Q, wo es auch eine eigene App geben soll. WOW oder Sky-X-Kunden (in Österreich) müssten wohl extra buchen. Bis Ende Januar kann man außerdem einen Sparpreis ergattern und 59,99 Euro für ein Jahr zahlen (nur mit Kreditkarte!). Eine tabellarische Auflistung aller Neuzugänge im Februar 2023 finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)