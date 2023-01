Nach Dschungelcamp-Teilnahme: Lucas Cordalis meldet sich auf Instagram zurück

Teilen

Das Dschungelcamp auf RTL ist vorbei, die Stars machen sich zurück auf den Weg nach Deutschland. Lesen Sie hier, wie Lucas Cordalis sich das erste Mal wieder auf Instagram meldet:

Mehr zum Thema Lucas Cordalis meldet sich nach Dschungelcamp-Teilnahme das erste Mal auf Instagram

Es waren harte Tage, die die Dschungelcamp-Teilnehmer in Australien hinter sich gebracht haben. Mehr als 14 Tage sollten sie im australischen Dschungel verharren, um sich die Dschungelkrone zu holen. Am Ende war es Djamila, die sich die Krone sicherte. Nun machen sich die Stars wieder zurück auf den Weg nach Deutschland. Auch Lucas Cordalis fliegt wieder zurück in die Heimat. Der 55-Jährige steht am Flughafen Brisbane.

MANNHEIM24 verrät, wie Lucas Cordalis sich nach seiner Dschungelcamp-Teilnahme das erste Mal wieder auf Instagram meldet.

Lucas Cordalis war einer der zwölf Teilnehmer beim Dschungelcamp 2023. Im camp erreichte er den dritten Platz. Der 55-Jährige wäre eigentlich gerne in die Fußstapfen seines Vaters (†) getreten, der 2004 erstmals die Krone holte. (fas)