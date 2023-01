Sofort wieder gelöscht: Diesen Kommentar von Iris Klein wegen Dschungelcamp-Affäre sollte niemand sehen

Von: Lukas Einkammerer

Iris Klein beschuldigt ihren Ehemann Peter, der die Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis ist, eine Affäre im Versace Hotel gehabt zu haben. Julian F.M. Stoeckel verteidigt Peter Klein, Iris reagiert wütend.

Mallorca/Murwillumbah – Kaum zu glauben, aber für das wohl größte Dschungelcamp-Drama dieses Jahr sorgen nicht die Promis im australischen Busch, sondern stattdessen ihre Angehörigen in der Außenwelt. Iris Klein (55), deren Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) in der 16. IBES-Staffel um den Sieg kämpft, meldete sich in den sozialen Medien mit einer folgenschweren Anschuldigung zu Wort: Ihr Mann Peter (63) soll fremdgegangen sein, während er als Begleitung von Lucas in Australien ist.

„Charmanter Mann mit Rückgrat“: Julian F.M. Stoeckel verteidigt Peter Klein nach Fremgeh-Skandal

Iris und Peter Klein sind seit mehr als 15 Jahren verheiratet, doch seit der gelernte Maler an die australische Gold Coast gereist ist, hängt der Haussegen bei den beiden gehörig schief. Iris wirft ihrem Gatten eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) vor, die als Dschungelcamp-Beistand von Djamila Rowe (55) wie Peter auch im Hotel Versace lebt. Zwar haben beide die Anschuldigungen bestritten und selbst Iris‘ Tochter Daniela Katzenberger (36) äußerte sich zu dem Eklat, abgeschlossen scheint die Sache aber noch lange nicht.

Julian F.M. Stoeckel verteidigt Peter Klein nach dem Fremgeh-Skandal bei Facebook und teilt sein Statement bei Instagram. Peters Ehefrau Iris passt das gar nicht – sie meldet sich mit einer klaren Ansage zu Wort. © Screenshot/Instagram/julianfmstoeckel; Screenshot/Instagram/iris_klein_mama (Fotomontage)

Julian F.M. Stoeckel (35), der 2014 selbst Dschungelcamp-Kandidat war, scheint von dem ewigen Hin und Her zwischen den Kleins allmählich genug zu haben und macht auf Facebook eine sehr deutliche Ansage. „Diese Geschichte überschattet diese tolle Staffel von IBES und das hat niemand verdient“, wettert der TV-Star. Über Peter Klein hat der „Fashion Duell“-Moderator hingegen nur Positives zu sagen: „Ich habe Peter hier stets als einen sehr lustigen, offenen und charmanten Mann mit Rückgrat wahrgenommen und absolut nicht als Frauenheld und Fremdgeher. Ich glaube, dass man ihm Unrecht tut.“

Wird das „Dschungelcamp“ wirklich im Urwald gefilmt? Seitdem am 9. Januar 2004 die erste Dschungelcamp-Folge über die Bildschirme flackerte, wurde dem Sender oft vorgeworfen, dass das Format gar nicht in einem richtigen Urwald gefilmt wird. Zwar wirkt es im Fernsehen tatsächlich so, als würden die streitlustigen Promis im Schatten von Palmen sitzen, dutzende Kilometer entfernt von der Zivilisation, ganz so extrem geht es aber nicht zu. Denn „Ich bin ein Star“ wird auf einer Farm nahe der Stadt Murwillumbah gedreht, die in der australischen Regio New South Wales liegt. Auch die internationalen Versionen der Show, wie das britische „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, nutzen das Gelände. Tiefster Dschungel ist es also nicht, ein TV-Set mit Kunstbäumen aber auch nicht. (Quelle: tonight.de)

„Gerne nochmal auf mich draufhauen“: Iris Klein wehrt sich gegen Statement von Julian F.M. Stoeckel

Dass Julian F.M. Stoeckel ihren Mann so öffentlich in Schutz nimmt und im Affären-Drama klar Partei ergreift, scheint Iris Klein gehörig gegen den Strich zu gehen – und die Wahl-Mallorquinerin reagiert wütend auf Instagram. „Ihr dürft gerne auch nochmal hier auf mich draufhauen, denn ich liege eh schon am Boden“, feuert sie in den Kommentaren gegen Julian, „Denn das machen Menschen im Netz ja gerne.“

Die letzten Tage waren für Iris Klein nicht leicht. Nach dem Affären-Eklat um ihren Mann Peter will sich die Mama von Daniela Katzenberger nun eine Social-Media-Pause gönnen. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama (Fotomontage)

Inzwischen scheint das Statement von Julian F.M. Stoeckel sowohl bei Facebook als auch auf Instagram wieder gelöscht worden sein – und Iris zeigt sich im Netz überraschend versöhnlich. „Das Profil wird seit Tagen nun auch von Freunden von mir geführt“, erklärt sie in ihrer Instagramstory, „Ich gönne mir nun etwas Pause.“ Bevor sie sich zurückzieht, verabschiedet sie sich mit einer kurzen, aber aussagekräftigen Botschaft, die offenbar für Peter bestimmt ist: „Danke für 20 Jahre. Leb wohl...“

Iris scheint unter den turbulenten Ereignissen der letzten Woche endlich einen Schlussstrich gezogen zu haben, aber es bleibt abzuwarten, ob das Affären-Drama damit endgültig beendet ist. Den Stars im Camp kann man es nur wünschen. Dort geht es gerade hektisch zu, denn Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow musste wegen Jolina weinen. Verwendete Quellen: Instagram/julianfmstoeckel, iris_klein_mama