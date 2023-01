Pokémon GO: Mond-Neujahrs Event startet – Auf diese Belohungen können Spieler sich freuen

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Das Mondneujahrsevent 2023 beginnt © Niantic / Ingame.de (Montage)

Das zweite große Pokémon GO Spektakel im Jahr 2023 wird das Mondneujahrs-Event im Januar. Für die Spieler gibt es reichlich neues.

San Francisco – In Pokémon GO wurde für diese Woche ein neues Event angekündigt, bei dem die Spieler von jeder Menge Boni profitieren können. Entwickler Niantic hat wieder einige Raids, Shinys und wilde Spawns eingeplant. Das Event steht diesmal unter dem Zeichen der Feierlichkeiten, die in Asien im Zuge des Mondneujahrs Ende Januar abgehalten werden.

ingame.de verrät im Artikel, welche Pokémon auftauchen werden und warum Spieler die Boni auf keinen Fall verpassen sollten.

Das zweite Event im Januar 2023 in Pokémon GO findet direkt diesen Donnerstag statt und Entwickler Niantic hat nun alle Details enthüllt. Die zahlreichen Belohnungen für ambitionierte Trainer können sich dabei durchaus sehen lassen.