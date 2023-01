„Hartz und herzlich“Monika feiert Geburtstag – ohne Schwester Dagmar

Von: Daniel Hagen

Seit über einem Jahr ist Dagmar, die gute Seele der Benz Baracken, schon tot. Bei „Hartz und herzlich“ feiert ihre Schwester Geburtstag. Lesen Sie hier, warum die Tränen fließen:

Dagmar ist über Jahrzehnte hinweg die gute Seele der Benz Baracken gewesen. Davon können sich „Hartz und herzlich“-Fans in jeder Folge ein Bild machen. Die Wahl-Mannheimerin etabliert sich schnell zum Liebling. Umso geschockter sind die Zuschauer, als im November 2021 der Tod der 67-Jährigen bekannt wird. Auch bei Freunden und Familie ist die Trauer groß. Besonders Dagmars Schwester Monika ist schwer getroffen – vor allem, als sie ihren Geburtstag feiert.

MANNHEIM24 berichtet, wie Monika bei „Hartz und herzlich“ ihren Geburtstag ohne Schwester Dagmar feiert.

Die Benz Baracken in Mannheim begeistern aktuell wieder die RTLZWEI-Zuschauer. Seit 3. Januar werden neue Folgen ausgestrahlt, in denen man den Alltag von Elvis, Katrin, Janine und vielen anderen Bewohnern nachverfolgen kann. Neben finanzieller Not geht es oft auch um Probleme mit Krankheiten, Sucht oder dem Jugendamt. (dh)