„Das haben wir nicht gewollt“: Dschungelcamp-Moderator entschuldigt sich für Iris-Klein-Gate

Von: Jonas Erbas

Teilen

Im Dschungelcamp scherzten Jan Köppen und Sonja Zietlow ganz offen über das Ehedrama um Iris und Peter Klein. Nach dem großen Finale zeigte der Moderator allerdings Reue.

Murwillumbah – Die 16. Dschungelcamp-Staffel hat mit Djamila Rowe (55) am Sonntagabend (29. Januar) eine würdige Siegerin gefunden. Die 55-jährige Visagistin überzeugte die RTL-Zuschauer mit ihrer gleichermaßen authentischen wie ehrlichen Art – für unschöne Schlagzeilen sorgten dahingegen andere: Dem als Begleitung für Lucas Cordalis (55; Platz 3) mit nach Australien gereisten Peter Klein (63) warf dessen Ehefrau Iris (55) vor, sie im Hotel betrogen zu haben. Der „Klein-Krieg“ schaffte es sogar in die frechen Moderationen von Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39). Dem tun seine Sprüche nun leid.

Ehekrach zwischen Iris und Peter Klein auch im Dschungelcamp ein Thema – Moderatoren machen Scherze

Das vermutlich größte Dschungelcamp-Drama spielte sich 2023 nicht im australischen Busch, sondern im nahegelegenen Hotel Versace und dem knapp 17.000 Kilometer entfernten Mallorca ab: Dort hat Iris Klein nach dem Ehekrach mit ihrem Peter bereits ihre Koffer gepackt und ist offenbar aus der gemeinsamen Villa ausgezogen. Der Grund: Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) wirft ihrem Ehemann vor, sich in Down Under einer Affäre mit Yvonne Woelke (41; der Begleiterin von Dschungelkönigin Djamila) schuldig gemacht zu haben.

Im Dschungelcamp machten Jan Köppen und Sonja Zietlow mehrfach Scherze über das Ehedrama der Kleins – im großen Finale (29. Januar) entschuldigte sich der 39-Jährige nach der Krönung der Dschungelkönigin bei Iris Klein (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! & Screenshot/Instagram/Iris Klein

Der öffentlichkeitswirksam über Instagram ausgetragene „Klein-Krieg“ sorgte für Gesprächsstoff – und war ein gefundenes Fressen für Frotzeleien seitens der Moderatoren. Mehrfach nahmen Sonja Zietlow und Jan Köppen teils indirekt, teils doch sehr deutlich Bezug auf den Ehestreit und das sogar vor dem ahnungslosen Lucas Cordalis. Der blieb verwirrt zurück („Ich frage mich, was mein Schwiegervater im Hotel treibt“) und wird erst jetzt, nach seinem Auszug, das ganze Ausmaß des Dramas zu spüren bekommen.

Die Platzierungen der Dschungelcamp-Kandidaten 2023: 1. Djamila Rowe (55) 2. Gigi Birofio (23) 3. Lucas Cordalis (55) 4. Jolina Mennen (30) 5. Cosimo Citiolo (41) 6. Papis Loveday (46)



7. Claudia Effenberg (57) 8. Cecilia Asoro (26)



9. Jana URKRAFT Pallaske (43) 10. Tessa Bergmeier (33) 11. Markus Mörl (63) 12. Verena Kerth (41)

Jan Köppen entschuldigt sich bei Iris Klein – Dschungelcamp-Moderator mit ehrlichen Worten

Weil offenbar noch immer die Ehe von Iris und Peter Klein auf der Kippe steht, war Jan Köppen nach dem großen Finale nicht mehr zum Scherzen zumute: „Sorry an Iris Klein, an der Stelle. Das haben wir alles nicht gewollt“, entschuldigte er sich live bei der 55-Jährigen in den letzten Minuten der Folge, nachdem man Djamila zuvor zur Dschungelkönigin gekrönt hatte. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin selbst hat das Drama deutlich gezeichnet: „Ich bin so müde …“, zeigte sie sich erschlafft in ihrer Instagram-Story am Montagmittag (30. Januar).

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Allem Anschein nach geht die Mutter von Daniela Katzenberger auf Reisen: Ihren Post verfasste sie aus dem Flugzeug und kommentierte diesen mit „Bye Bye Mallorca“. Ob sie Peter Klein, der in diesen Tagen aus Australien zurückkehrt, so erst einmal aus dem Weg gehen möchte, bleibt fraglich. Krach gibt es für den Katzenberger-Klein-Cordalis-Clan auch anderer Stelle: Weil „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner (44) gegen Lucas Cordalis austeilte, soll sie „von der Familie blockiert“ worden sein. Verwendete Quellen: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (RTL/RTL+; Staffel 16, Folge 17), rtl.de, instagram.com/iris_klein_mama_