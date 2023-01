„Fake-Show“: Dschungelcamp-Fans außer sich vor Wut, weil Lucas Cordalis sich als „Opfer“ darstellt

Von: Claire Weiss

Im Dschungelcamp kommt es zwischen Lucas Cordalis, Gigi und Papis zum Streit. Auch im Netz sind alle gegen den Schlagersänger. Die Zuschauer sind sicher: Lucas spielt nur eine Rolle.

Australien - Im Dschungelcamp müssen Lucas Cordalis, Gigi Birofio und Papis Loveday zur Ekelprüfung antreten. Papis und Gigi essen tapfer alles, was auf den Tisch kommt und sammeln fleißig Sterne. Nur Lucas versagt, als es darum geht „Kroko-Riegel“ (Krokodil-Kloaken auf einem Fisch-Schleim-Block) und „Nüsschen“ (Ziegen-Hoden) zu essen. Seine Ausrede: Er könne das aus physischen Gründen einfach nicht schlucken! Klar, dass seine Mitstreiter frustriert und enttäuscht sind.

Spielt Lucas Cordalis im Dschungelcamp nur eine Rolle?

Auf dem Rückweg zum Camp eskaliert die Situation. Gestritten wird aber nicht nur über Lucas‘ Leistung, sondern sein Auftreten im Allgemeinen. Der Vorwurf: Lucas Cordalis spiele im TV nur eine Rolle. Er mache immer einen auf nett und lieb, um nach außen hin perfekt zu wirken. „So ist er nicht“, vermutet Papis Loveday, „das war alles gespielt. Er ist fake, sorry, brauch‘ ich nicht!“ Das Model glaubt, dass in Lucas ganz viel Unausgesprochenes schlummert, dass er nicht herauslässt, um nach außen hin sein Image zu wahren. Auch im Streit stelle er sich als das Opfer, als den Unschuldigen dar.

Lucas Cordalis sorgt für Aufregung im Netz. © RTL

Falls sein Verhalten eine Strategie ist, um bei den Zuschauern Sympathiepunkte zu sammeln, dann geht Lucas‘ Plan allerdings nicht auf. Auch im Netz kocht die Stimmung hoch. Auf Twitter wird fleißig diskutiert. „Lucas zeigt sein wahres Gesicht!“, schimpft ein Fan. Ein anderer meint, Lucas ziehe eine „Fake-Show“ ab. Viele glauben, dass Lucas nicht ausspricht, was er wirklich über die anderen Dschungelcamp-Kandidaten denkt. „Im Camp fehlen Lucas die Eier zu sagen, was ihn stört (zumindest vor den anderen)“, glaubt ein Twitter-Nutzer.

Wie stehen Lucas Cordalis‘ Chancen auf den Dschungelcamp-Sieg?

Zu Beginn der diesjährigen IBES-Staffel galt Lucas Cordalis durchaus als Favorit. Der Schlagersänger wollte unbedingt in die Fußstapfen seines Vaters treten. Und seine Fans glaubten fest an den Mann von Daniela Katzenberger. Mittlerweile hat sich das Blatt allerdings gewendet. Lucas‘ Chancen auf den Thron scheinen eher schlecht zu stehen. Zumindest eine Runde weiter ist er aber. An Tag 14 fliegt Lucas Cordalis nicht raus.

Während Lucas im Dschungelcamp streitet, ist die Stimmung Zuhause auch nicht gerade friedlich. Schwiegermutter Iris Klein wirft ihrem Ehemann Peter Klein nämlich vor, ihr fremdgegangen zu sein. Verwendete Quellen: RTL+, twitter.com