„7 vs. Wild“-Ex-Teilnehmer muss Lebenstraum abreißen – Staat stampft YouTube-Projekt ein

Von: Josh Großmann

Survival Mattin muss Kindheitstraum abreißen – Staat stampft YouTube-Projekt ein © YouTube: Survival Mattin (Montage)

Auf YouTube konnten die Fans von Survival Mattin spannende Bauprojekte mitverfolgen. Nun lässt ihn der Staat seinen Shelter, Bunker sowie das Camp abreißen.

Berlin – Survival Mattin muss seine YouTube-Bauprojekte abreißen. Als ehemaliger Teilnehmer von 7 vs. Wild hat sich der Survival-Experte einen Namen gemacht und etliche Fans von seinen aufwendigen Projekten überzeugt – nun greift der Staat ein. Survival Mattin hat sich keine Genehmigungen für seine Bauten besorgt, sodass er sich schon im Klaren war, dass es sich um ein „Spiel auf Zeit“ handelt.

ingame.de präsentiert, wie es bei Survival Mattin so weit kommen konnte und wie er mit dem Abriss umgeht.

Auf YouTube meldete sich Survival Mattin mit einer unerfreulichen Botschaft an seine Fans. In den kommenden Wochen wird der YouTuber mit dem Rückbau vieler seiner Projekte beschäftigt sein. Scheinbar wurde herausgefunden, wo sich die Bauten des YouTubers befinden und die Information an zuständigen Ämter weitergegeben.