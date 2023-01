Ehe-Status der Kleins: Lucas Cordalis enthüllt beim Dschungelcamp-Wiedersehen, was er weiß

Am Montag (30. Januar) trafen die Stars beim großen Dschungelcamp-Wiedersehen noch einmal zusammen. Lesen Sie hier, was Lucas Cordalis über den Ehe-Status der Kleins weiß:

Es waren harte Tage, die die Stars da im Dschungelcamp hinter sich gebracht haben. Am Sonntag (29. Januar) war alles vorbei, RTL hat seine neue Königin, die Staffel ist hiermit zu Ende. Am Montag (30. Januar) trafen sich die Stars noch mal zum großen Dschungelcamp-Wiedersehen. Dabei war auch Lucas Cordalis vor Ort. Der 55-Jährige hat nach seiner Teilnahme vom Fremdgeh-Drama rund um seine Schwiegereltern erfahren.

MANNHEIM24 verrät, was Lucas Cordalis beim Dschungelcamp-Wiedersehen über den Ehe-Status von Iris und Peter Klein weiß.

Abseits des Dschungelcamps sorgte das Fremdgeh-Drama um die Kleins für einen Riesen-Skandal: Iris warf ihrem Mann vor, sie im Hotel Versace mit Dschungelcamp-Begleitung Yvonne Woelke betrogen zu haben. Sowohl sie als auch Peter stritten natürlich alles ab. (fas)