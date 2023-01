FIFA 23: Veröffentlichung von Team of the Year verändert den Transfermarkt

FIFA 23: Veröffentlichung von Team of the Year verändert den Transfermarkt © Futbin.com

Der Transfermarkt von FIFA 23 hat sich nach der Veröffentlichung der ersten Team of the Year-Spieler in Ultimate Team stark verändert.

Paris, Frankreich - Das größte Event des Jahres ist gestartet. In FIFA 23 erblickten die ersten Team of the Year-Spieler das Licht der Welt. Neben den Angreifern rund um Lionel Messi, zogen bereits die Mittelfeldspieler Jude Bellingham, Luka Modrić und Kevin de Bruyne nach. Das TOTY-Event hat in FUT zu einem Marktcrash geführt.

Am 20. Januar schlug mit dem Release des TOTY eine Bombe ein. Der FUT-Transfermarkt ist komplett gecrasht. Noch nie waren Spieler so günstig wie jetzt. Wenn Sie nicht aufpassen, werden auch viele von Ihren Karten erheblich an Wert verlieren auf dem Transfermarkt.